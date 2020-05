Hai chỉ huy nhóm khủng bố IS bị tiêu diệt tại Syria

ANTD.VN - Theo thông cáo báo chí của Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết (CJTF-OIR), hai chỉ huy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chung của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

“Vào ngày 17-5, Lực lượng Dân chủ Syria, phối hợp với Liên minh, đã đột kích vào hang ổ của IS ở tỉnh Deir Ezzor, Syria. Hai chỉ huy của IS là Ahmad ‘Isa Ismail al-Zawi và Ahmad ‘Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi, đã bị giết chết trong chiến dịch này”, thông cáo nêu rõ.

Thông cáo báo chí của CJTF-OIR cho biết thêm rằng, al-Zawi chịu trách nhiệm “lan truyền hướng dẫn khủng bố” ở phía bắc Baghdad, còn al-Jughayfi phụ trách chiêu mộ phiến quân IS ở Iraq và Syria.

CJTF-OIR cho hay, các lực lượng đối tác của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria duy trì sức ép liên tục lên IS, trong khi liên minh này tư vấn, chia sẻ thông tin tình báo và yểm trợ trên không.

Liên minh do Mỹ đứng đầu gồm hơn 60 quốc gia đã tiến hành các hoạt động chống khủng bố IS ở Iraq kể từ tháng 8-2014 và tại Syria kể từ tháng 9-2014. Liên minh này đang hoạt động ở Syria mà không có sự chấp thuận của Chính phủ Syria hoặc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.