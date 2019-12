Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm đầu tuần đã phát chương trình về một dự án bí mật đầy tham vọng của Trung Quốc Nhà máy quân sự hạt nhân 816 gần Trùng Khánh là một trong những công trình tối mật nhất ở Trung Quốc suốt 17 năm và phần lớn do Sư đoàn 54 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đảm nhiệm Nhà chức trách Trung Quốc đã cử hơn 60.000 người đến sống và làm việc tại thị trấn này trong nỗ lực sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một nhà máy có mật danh 816. Nhà máy quân sự hạt nhân 816 nằm sâu trong vùng núi gần Trùng Khánh, ở phía Tây Nam Trung Quốc. Với dòng sông chảy trước mặt và ngọn núi cao chót vót phía sau, nó ở một địa thế đặc biệt khó phát hiện. Công trình ước tính trị giá 100 triệu USD. Binh sỹ được tuyển từ khắp nơi đưa về thị trấn Bailang gần Trùng Khánh để đào hệ thống hang động và đường hầm này. Bắc Kinh đã khởi động dự án trong Chiến tranh Lạnh để tăng cường phòng thủ, đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Dự án bị đình chỉ vào năm 1984 do sự thay đổi trong chiến lược quốc gia của Trung Quốc Hang cao nhất ở đây tương đương tòa nhà 12 tầng, rộng khoảng 90.000 m2, có thể chứa tới 101 lò phản ứng hạt nhân. Nó hiện giờ vẫn được cho là hang động nhân tạo lớn nhất thế giới. Dự án xây dựng Nhà máy quân sự hạt nhân 816 bí ẩn bắt đầu vào năm 1966, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Để ngăn tình báo Liên Xô theo dõi cơ sở này, Trung Quốc đã xóa thị trấn Bailang khỏi mọi bản đồ trong gần 2 thập kỷ cho đến năm 1984, khi dự án bị đình chỉ Thông tin về cơ sở này đến tháng 4-2002 mới được giải mật và hiện là một điểm thu hút khách du lịch Công trình có 18 hang động chính, hơn 130 tuyến đường và đường hầm mà xe cộ có thể tự do đi lại Nó được thiết kế để có thể chịu đựng hàng ngàn tấn chất nổ TNT và 76 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng. Tuổi trung bình của họ chỉ là 21. Hầu hết các cấu trúc và thiết bị ban đầu của nhà máy, bao gồm máy tính tiên tiến nhất ở Trung Quốc vào thời điểm đó, đã được giữ lại phục vụ khách tham quan. Bắc Kinh đã tính toán rằng Nhà máy quân sự hạt nhân 816 sẽ là dự án dự phòng cho nhà máy hạt nhân chính của họ, được biết đến với tên mã 404. 404 là tên hiệu của thành phố rộng 202 ha ở sa mạc Gobi xa xôi, được Trung Quốc xây dựng vào những năm 1950 nhằm mục tiêu chế tạo bom hạt nhân. Vào ngày 16-10-1964, Trung Quốc đã kích nổ thành công quả bom nguyên tử đầu tiên tại khu thử nghiệm hạt nhân Lop Nor. Quả bom được báo cáo là do các nhà khoa học và công nhân ở 404 chế tạo. Thành phố này hiện đã bị bỏ hoang sau khi chính phủ di dời tất cả cư dân đến một thành phố khác, cũng ở sa mạc Gobi.

