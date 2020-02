Gia tăng nỗ lực trong cuộc chiến cam go chống Covid-19

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra bộ kit mới giúp chẩn đoán nhanh và chính xác các ca nhiễm Covid-19

“Không thể dự đoán hướng phát triển của dịch”



Các chuyên gia quốc tế trong phái đoàn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu đã tới Trung Quốc tối 16-2 để có các cuộc bàn thảo, làm việc với các đồng nghiệp nước chủ nhà về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra. Đây là phái đoàn chuyên gia quốc tế đầu tiên tới Trung Quốc để tìm hiểu, đánh giá tình hình dịch bệnh cũng như phối hợp với các chuyên gia, giới chức Trung Quốc trong nỗ lực chung chống dịch Covid-19.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, các chuyên gia quốc tế tham gia một phái đoàn WHO đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp đầu tiên với các đồng nghiệp Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh WHO trông đợi sự hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng này để góp phần tăng cường hiểu biết của thế giới về dịch Covid-19. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng cảnh báo hiện là “không thể dự đoán hướng phát triển của dịch”, vì thế ông kêu gọi “tất cả các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông phối hợp với WHO để phát đi mức độ cảnh báo phù hợp mà không gây hoảng loạn”.

Phái đoàn của WHO đến Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại tâm dịch này cũng như trên thế giới. Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong vòng 24 giờ qua tính tới chiều 17-2, nước này ghi nhận thêm 105 ca tử vong và 2.048 trường hợp nhiễm bệnh, đưa số người chết tại Trung Quốc đại lục lên 1.770 và số người nhiễm bệnh lên 70.548.

Trong khi đó, trừ Trung Quốc lục địa, trên thế giới có gần 800 ca nhiễm Covid tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Trung Quốc lục địa cũng đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong vì Covid-19, bao gồm: Phillippines: 1 người; Hồng Kông (Trung Quốc): 1 người; Nhật Bản: 1 người; Pháp: 1 người và Đài Loan (Trung Quốc): 1 người.

Hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh những nỗ lực nhằm sớm khoanh vùng khống chế dịch bệnh Covid-19

Ghi nhận những dấu hiệu tích cực

Cho dù dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc tiếp diễn phức tạp và hiện “không thể dự đoán hướng phát triển của dịch” như đánh giá của WHO, song những nỗ lực, sự quyết liệt của Trung Quốc trong phòng chống dịch đã được ghi nhận và bước đầu cho thấy những dấu hiệu tích cực. Cơ quan chịu trách nhiệm chủ chốt chống dịch của Trung Quốc là Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc khẳng định, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh Covid-19 (nCoV) đang trong giai đoạn then chốt nhất tại Trung Quốc đại lục và thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc), vẫn là mặt trận chính.

Những biện pháp quyết liệt của Trung Quốc đã mang lại những hiệu quả ban đầu tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19, mà biểu hiện rõ nhất là bắt đầu kiểm soát hiệu quả hơn tình trạng lây lan của dịch bệnh cũng như kéo giảm tỷ lệ các ca bệnh nặng và nghiêm trọng. Tại tâm dịch Vũ Hán, tỷ lệ các ca nghiêm trọng trong số những ca được xác nhận đã giảm từ 32,4% ngày 28-1 xuống 21,6% ngày 15-2; con số tương tự trong cả tỉnh Hồ Bắc là từ mức đỉnh 18,4% ngày 27-1 xuống 11,1% ngày 15-2; con số chung của cả Trung Quốc là từ 15,9% ngày 27-1 xuống còn 7,2% ngày 15-2.

Tín hiệu khả quan khác, theo Tân Hoa xã, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y Quảng Châu, Viện Y sinh và Sức khỏe Quảng Châu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát triển bộ kit xét nghiệm Covid-19 chỉ với một giọt máu của người bệnh và cho kết quả trong vòng 15 phút. Việc có bộ kit mới giúp xét nghiệm đơn giản, hiệu quả, độ nhạy cao và chính xác hơn đã góp phần giải quyết được vấn đề khó khăn hiện nay là nhân lực và cơ sở khám chữa bệnh, cũng như rút ngắn thời gian phát hiện, cho phép đẩy nhanh sàng lọc tại chỗ những ca nghi nhiễm Covid-19.

Cho dù còn cam go, song Trung Quốc tin tưởng các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiện nay ở quốc gia tâm dịch này là hiệu quả.