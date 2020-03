Eurozone phối hợp đối phó với dịch bệnh, bổ sung các biện pháp tài chính để bảo vệ kinh tế

Khách du lịch đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm Covid-19 tại Venice, Italia

Áp dụng mọi chính sách phù hợp để đảm bảo kinh tế tăng trưởng



Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone, ông Mario Centeno đưa ra tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng Kinh tế và tài chính các nước thành viên. Ông Mario Centeno cho biết Chính phủ các nước Eurozone sẽ phối hợp công tác đối phó với dịch bệnh và sẵn sàng áp dụng mọi công cụ chính sách phù hợp để đảm bảo kinh tế tăng trưởng mạnh và bền vững, đặc biệt lưu ý tới các biện pháp tài chính trong trường hợp cần thiết. Ông Mario Centeno nhấn mạnh các nguyên tắc tài chính của Eurozone cho phép linh hoạt áp dụng với những vấn đề nằm ngoài kiểm soát của Chính phủ, miễn là khoản chi bổ sung nhằm phục vụ những tình huống bất thường và mang tính tạm thời.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Italia ban bố sắc lệnh yêu cầu tất cả các sự kiện thể thao được tổ chức nhưng không mở cửa cho khán giả đến xem trong thời gian từ nay đến ngày 3-4 tới. Ở một diễn biến khác, Hội đồng An ninh quốc gia Czech đã họp khẩn để đưa ra biện pháp ứng phó nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng CH Czech Andrej Babis đã công bố những biện pháp khẩn ứng phó với dịch bệnh, trong đó ưu tiên đảm bảo cung ứng mặt nạ chống độc và dung dịch khử trùng để bảo vệ những người trong tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch bệnh.

Chính phủ Czech cũng tăng cường kiểm soát khách du lịch nước ngoài, khách sạn và các cơ sơ lưu trú có du khách nước ngoài. Thủ tướng Czech kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tránh tâm lý hoang mang nhưng không được phép chủ quan. Ngoài ra, Czech cũng phối hợp chặt chẽ với các nước còn lại trong Nhóm Visegrad gồm 4 nước (Czech, Ba Lan, Slovakia, Hungary) phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Tại hội nghị cấp Thủ tướng các nước Visegrad, các nước đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin liên quan tình hình dịch bệnh và cung cấp hỗ trợ y tế cho một số nước thành viên trong trường hợp cần thiết.

Triển khai những chính sách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

Bộ Y tế Hy Lạp thông báo đóng cửa tất cả các trường học và hoãn các sự kiện tập trung đông người để phòng dịch. Tại Bồ Đào Nha, Thủ tướng Antonio Costa thông báo Chính phủ sẽ hỗ trợ những công ty bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ông nêu rõ Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và nếu cần sẽ hỗ trợ ban đầu 100 triệu Euro cho các công ty bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Thủ tướng Antonio Costa đánh giá tác động kinh tế đối với các công ty trong nước hiện ở mức vừa phải hoặc ít.

Liên quan đến các biện pháp phòng ngừa Covid-19, kết quả một cuộc thăm dò dư luận quốc tế vừa được công bố cho thấy 70% số người được hỏi trên thế giới ủng hộ biện pháp phong tỏa các thị trấn hoặc thành phố xuất hiện dịch Covid-19 để ngăn đà lây lan của căn bệnh chết người này. Cuộc thăm dò được Công ty Ipsos tiến hành đối với 10.000 người trưởng thành tại 10 nước, trong đó có Australia, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản...

Riêng tại Italia, điểm dịch bệnh nghiêm trọng tại châu Âu, kết quả thăm dò cho thấy 60% số người được hỏi ủng hộ chính sách phòng ngừa dịch bệnh trên. Ông David Alexander, chuyên gia về giảm thiểu rủi ro và thảm họa tại trường Đại học London (Anh) cho biết số liệu trên phản ánh thực tế là người dân muốn Chính phủ triển khai những chính sách rõ rệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, ông David Alexander cho biết chưa rõ liệu biện pháp phong tỏa như vậy có hiệu quả hay không, song khó có thể thực hiện tại những thành phố lớn như Thủ đô London, Vương quốc Anh.

Tổng Thư ký Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Meas Soksensan cho biết, Chính phủ nước này đã tính tới các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tác động về tài chính do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế quốc dân, đặc biệt sẽ tập trung hỗ trợ ngành dệt may và du lịch.

Tăng trưởng kinh tế của Australia được dự báo sẽ giảm mạnh xuống 1,2% so với mức 2,2% của năm 2019. Mức sụt giảm tăng trưởng của Nhật Bản sẽ là 0,5% và Hàn Quốc là 1%. Kinh tế Hồng Kông có thể giảm 0,8% trong năm nay, kinh tế Singapore không tăng trưởng và mức tăng trưởng của kinh tế Thái Lan giảm xuống 1,6%. S&P không hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi như Indonesia, Malaysia, Philippines và Ấn Độ, do số ca nhiễm ở các nước này vẫn thấp.

Palestine: Bộ Y tế Palestine đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp tại các khu vực Bethlehem, Jericho và Thung lũng Jordan ở khu Bờ Tây, sau khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại một khách sạn ở thành phố Bethlehem. Lệnh cấm du khách được ban hành tại các thành phố và địa điểm du lịch tại khu Bờ Tây, có hiệu lực trong vòng 2 tuần. Các cửa hàng sẽ phải đóng cửa, trong khi mọi hoạt động có đông người tham dự như hội thảo, hội nghị, thi đấu thể thao sẽ bị hủy bỏ.

Vatican: Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican cho biết giới chức y tế Vatican đã xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Iraq: Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức thành phố Erbil của Iraq cho biết, khoảng hơn 1.000 người đang được cách ly ở các trung tâm y tế do nghi ngờ nhiễm dịch bệnh Covid-19. Hầu hết những người này dự kiến sẽ được cách ly trong 14 ngày tại 12 địa điểm trên thành phố. Cho đến nay, Iraq đã ghi nhận ít nhất 35 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người đã tử vong.

Nga: Cổng thông tin điện tử của Thị trưởng Thủ đô Matxcơva đã đăng tải quy định mới do Thị trưởng Sergei Sobyanin ký, áp dụng chế độ cảnh báo cao do khả năng lây lan chủng mới của virus Corona. Nhà chức trách Thủ đô Matxcơva đã tăng cường các biện pháp an toàn, ví dụ như tăng cường khử trùng trên phương tiện giao thông công cộng, tại các nhà ga và bến xe để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Trung Quốc: Ủy ban Y tế Trung Quốc cho hay Trung Quốc Đại lục đã báo cáo có thêm 30 ca tử vong do chủng mới của virus Corona (Covid-19) với 143 ca nhiễm mới tăng thêm vào ngày thứ 2 liên tiếp. Tính đến cuối ngày 5-3, số người tử vong do chủng virus nguy hiểm này tại Trung Quốc là 3.042 ca.

Campuchia: Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, cơ quan chức năng Campuchia đã cách ly 44 người được cho đã tiếp xúc với công dân Nhật Bản 40 tuổi nhiễm chủng mới của virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trước đó, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Siem Reap xác nhận đã tìm được 4 người làm việc trực tiếp với công dân Nhật Bản nhiễm Covid-19 và 40 người khác có tiếp xúc không trực tiếp với công dân Nhật Bản này.