Những hình ảnh từ Guayaquil - thành phố lớn nhất với 3 triệu dân ở Ecuador gây sốc cho bất kỳ ai. Kể từ khi công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào cuối tháng 2-2020, Ecuador đã biến thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng y tế ở châu Mỹ Latinh Tuần qua, hình ảnh và những đoạn video đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, các thi thể được bọc và phủ kín nằm trơ trọi trên đường phố dưới cái nóng 30 độ C. Cũng có trường hợp người chết vì dịch được chôn trong những ngôi mộ tập thể hay hỏa thiêu ngay trên đường phố. Tất cả là nhằm để tránh cho các thành viên khác trong gia đình khỏi bị lây nhiễm. Bất chấp điều đó, các quan chức Ecuador bác bỏ thông tin dịch bùng phát. Tổng thống Lenin Moreno thậm chí viết trên mạng Twitter hôm 1-4 rằng đó chỉ là tin giả mạo với mục đích chính trị rõ ràng. Tuy nhiên, khi các phương tiện truyền thông chính thống cùng các cựu quan chức bắt đầu công khai về tình hình, chính quyền đương nhiệm không còn lựa chọn nào khác là thừa nhận những gì đã xảy ra. Các bệnh viện trong thành phố đang tràn ngập bệnh nhân và người chết, nhân viên nhà xác làm hết công suất cũng không hết việc. Nhưng để thành phố cảng Guayaquil rơi vào thảm cảnh như vậy thì lỗi có phải do tự nhiên? Guayaquil được coi là thành phố giàu nhất Ecuador, nổi tiếng với các ngành công nghiệp xuất khẩu. Nhưng nơi này cũng được coi là cửa ngõ trung tâm của giới buôn lậu cocaine tới châu Âu. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội ở Guayaquil không được quan tâm cải thiện trong hàng chục năm trời, khiến cho đô thị này trở thành nơi chiếm gần 90% các ca nhiễm Covid-19 ở Ecuador. Kể từ khi dịch lây lan, chính quyền thành phố vẫn tiếp tục cho phép các cuộc tụ họp lớn. Trận đấu của giải Copa Libertadores với hơn 20.000 người được ví như như một quả bom sinh học giữa mùa dịch. Ngay cả khi thành phố khiến cả thế giới chú ý khi xác chết la liệt trên đường phố, Thị trưởng Cynthia Viteri vẫn quảng bá tặng 1000 quan tài bằng bìa carton cho các gia đình nạn nhân như một hành động bày tỏ tinh thần “tương thân tương ái”. Dư luận coi đó là hành vi khinh miệt và coi thường người dân Tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát ở Guayaquil còn có trách nhiệm của chính quyền trung ương. Ngay khi đắc cử, Tổng thống Moreno đã thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về đẩy mạnh các biện pháp khắc khổ làm họ mất khả năng đối phó với khủng hoảng lớn như thế này. Trong lĩnh vực y tế, chính phủ của ông Moreno đã cắt giảm chi tiêu từ 306 triệu USD năm 2017 xuống còn 110 triệu USD vào năm 2019, theo báo cáo hồi tháng 3-2020 của Đại học Trung ương Ecuador. Chỉ 2 tuần sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, ông Moreno tuyên bố cắt giảm ngân sách 1,4 tỷ USD. Cuối tháng 3-2020, Ecuador đã chọn trả 324 triệu USD cho các chủ nợ thay vì đầu tư để ngăn chặn tác động của cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Tất nhiên, đó là điều khoản cam kết trước khi vay nợ Nói một cách đơn giản, thảm kịch đang diễn ra ở Guayaquil là kết quả của việc các nhà lãnh đạo không sẵn sàng đối đầu nghiêm túc với bất kỳ cuộc khủng hoảng xã hội nào, chứ đừng nói đến một đại dịch chưa từng có tiền lệ. Đó là một thảm kịch do con người tạo ra. Chính quyền Guayaquil thừa nhận thành phố hiện đã có gần 4.000 ca nhiễm Covid-19, gần 200 ca tử vong nhưng chắc chắn con số thực tế sẽ cao hơn. Cảnh sát thành phố đã ra quân thu thập được hơn 100 thi thể mỗi ngày và Bộ trưởng Y tế xác nhận Guayaquil có đến 1.500 người đã tử vong.

