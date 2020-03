Đông Nam Á ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 cao nhất trong ngày

Người dân Mỹ xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Elmhurst, New York

Thái Lan: 1.388 ca nhiễm, 7 trường hợp tử vong

Thái Lan ngày 29-3 ghi nhận thêm 143 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và thêm một trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm lên 1.388 bệnh nhân và tổng số ca tử vong là 7 người. Chính phủ Thái Lan ngày 28-3 cảnh báo việc người dân không thực hiện giãn cách xã hội sẽ làm cho dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.



Theo người phát ngôn Trung tâm quản lý Covid-19 Taweesin Visanuyothin, nếu chỉ có 70% người dân hợp tác, các ca lây nhiễm mới sẽ tiếp tục tăng, trong khi với 80% hợp tác, số lượng sẽ dần giảm xuống và nếu 90% người dân hợp tác thì sẽ giảm rõ rệt.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 29-3 thông báo số ca mắc Covid-19 tăng vọt với thêm 343 ca mới, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca lên 1.418. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng thêm 3 lên 71 trường hợp. Theo bộ này, đã có thêm 7 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục tại Philippines lên thành 42 người.

Campuchia ngày 29-3 ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 103 người. Hiện có tổng cộng 21 bệnh nhân đã hồi phục kể từ tháng 1-2020. Chính phủ Campuchia chuẩn bị thắt chặt yêu cầu nhập cảnh cho công dân nước ngoài nhằm tránh virus lây lan. Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 28-3 cho biết đã hủy dịch vụ cấp thị thực tại chỗ cho công dân nước ngoài trong vòng một tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30-3 nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cho biết có thêm 150 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 2.470 người. Malaysia hiện vẫn là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất trong khu vực. Số ca tử vong ở nước này cũng tăng lên 34 với thêm 7 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, Indonesia ghi nhận thêm 130 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia Đông Nam Á lên thành 1.285 người. Quan chức y tế Achmad Yurianto cho hay, có thêm 12 người tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại Indonesia lên thành 144. Theo quan chức này, Indonesia đã xét nghiệm hơn 6.500 trường hợp trên khắp cả nước.

Cũng trong ngày 29-3, Bộ Y tế Singapore thông báo thêm một ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 3 trường hợp. Số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Singapore hiện là 802 người.

Mỹ: 1 trẻ sơ sinh tử vong vì Covid-19

Mỹ tiếp tục có số bệnh nhân Covid-19 cao nhất thế giới - 123.428 người, tăng 19.302 người so với trước đó 1 ngày. Đứng thứ hai là Italia với 92.472 ca nhiễm, tăng 5.974 ca, trong khi Trung Quốc ghi nhận 81.439 ca nhiễm, tăng 45 người.

“Tâm dịch” của nước Mỹ là bang New York với tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 52.318 trường hợp, trong đó có 728 ca tử vong. Điểm nóng thứ hai của Mỹ về dịch Covid-19 là bang New Jersey đã ghi nhận 11.124 ca mắc Covid-19, trong đó 140 ca tử vong. Bang California ở Bờ Tây nước Mỹ cũng đã ghi nhận 4.950 ca nhiễm bệnh, trong đó có 104 ca tử vong. Đáng lo ngại là tại Mỹ đã xác nhận trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong do nhiễm Covid-19 tại bang Illinois. Trước đó, một ca tử vong là trẻ em dưới một tuổi được xác nhận ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trường hợp này có tiền sử bệnh nền.

Ngày 29-3, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã khuyến cáo người dân tại 3 bang New York, New Jersey và Connecticut nên tránh các hoạt động đi lại không cần thiết, nhằm kiềm chế lây lan dịch bệnh Covid-19.

Các nước khác ở châu Âu tiếp tục ghi nhận tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong đó, Anh tăng 2.546 ca nhiễm mới và 260 người tử vong, Hy Lạp thêm 95 ca mới, lên tổng 1.061 bệnh nhân Covid-19 và 32 ca tử vong. Tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức hiện đang tăng gấp đôi sau từ 3 đến 5 ngày. Số ca tử vong tại Pháp đã tăng lên con số 2.314 người và riêng trong ngày 28-3 ghi nhận thêm 319 ca tử vong. Cơ quan y tế Pháp cũng cho hay, số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 đã tăng lên 37.575 trường hợp so với 32.964 ca một ngày trước đó.