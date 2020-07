Điều trị bệnh nhân số 91 là biểu tượng chống dịch thành công của Việt Nam

Bệnh nhân 91 chụp ảnh lưu niệm với đại diện Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM và các y bác sỹ trong ngày xuất viện

Các biện pháp phòng ngừa Covid-19 của Việt Nam được đánh giá cao



Tờ USA Today dẫn lời bệnh nhân Stephen Cameron phát biểu khi xuất viện trên xe lăn cùng các bác sĩ ôm hoa đứng bên cạnh, rằng ông "cảm ơn tất cả mọi người tại Việt Nam về những điều đã làm cho ông”. Bài viết đánh giá cao các biện pháp phòng ngừa đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, coi đây là yếu tố giúp Việt Nam duy trì số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là 370 và chưa có trường hợp tử vong. Cũng theo bài viết, nỗ lực cao độ của đội ngũ y bác sỹ Việt Nam trong điều trị bệnh nhân số 91 đã trở thành một biểu tượng cho thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Tờ Washington Post cũng đưa tin phi công Cameron - bệnh nhân Covid-19 nguy kịch nhất tại Việt Nam đã xuất viện, chưa đầy 1 tuần sau khi bác sỹ cho biết bệnh nhân này đã hết virus và đủ sức khỏe để trở về quê nhà ở Scotland. Theo bài viết, Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu chữa cho bệnh nhân Cameron kể từ khi ông xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi tháng 3. Bệnh tình của phi công người Anh ngày càng trở nên trầm trọng, song đã bình phục sau 65 ngày chữa trị.

Ông Cameron cho biết mình đã "choáng ngợp" trước sự hào hiệp của người dân Việt Nam, tinh thần tận tụy và tính chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân số 91 cũng cho biết mình trở về nhà với một "trái tim hạnh phúc," dù cảm thấy buồn vì phải tạm biệt nhân dân và bạn bè ở Việt Nam. Ông hứa hẹn: “Ngay sau khi bình phục, tôi sẽ trở lại. Tôi vẫn là một phi công. Giấy phép của tôi đã hết hạn”.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời bác sỹ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ trong cuộc họp giữa đại diện của Bệnh viện Chợ Rẫy, Lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và hãng hàng không Vietnam Airlines: rằng “sự phục hồi của bệnh nhân Stephen Cameron giống như một chuyến bay rất dài. Nhưng anh ấy đã làm được. Tất cả các nhân viên y tế đều tràn ngập niềm vui khi thấy anh ấy hoàn toàn bình phục và xuất viện hôm nay”.

Việt Nam đã giữ được “tỷ số hoàn hảo”

Tờ New York Times của Mỹ cũng dành bài viết lớn với tựa đề “Một phi công người Scotland trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống virus của Việt Nam được xuất viện”. Được biết, đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) gửi thư chúc mừng bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công cho bệnh nhân 91, và gửi kèm đường dẫn của bài báo đăng trên tờ The New York Times nói trên. “Giữa rất nhiều tin tức không vui về tình hình đại dịch, thật tuyệt vời khi thấy bệnh viện Chợ Rẫy nhận được sự chú ý tích cực của báo chí quốc tế như vậy” - bức thư của đại diện CDC Mỹ viết.

Hãng tin Anh Reuters và tờ The Guardian của Anh cho biết, nam phi công, được báo giới Việt Nam gọi là “bệnh nhân 91” vì là người thứ 91 được xác nhận mắc Covid-19 ở Việt Nam, đang trên đường trở về nhà sau khi sống sót một cách kinh ngạc khi cơ hội sống có lúc chỉ còn 10%. Tờ báo viết, chỉ mới 6 tuần trước, các bác sĩ Việt Nam nói rằng Cameron cần được ghép phổi, vậy mà sau gần 4 tháng nằm viện ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 10 tuần dùng máy thở, người phi công đến từ Motherwell, Scotland, đã được xuất viện hôm 11-7 và bay về Anh vào đêm cùng ngày.

Kênh truyền hình Sky News cùng ngày cũng đưa tin về sự kiện bệnh nhận số 91 trở về Anh, cho biết thêm trong gần 3 tháng qua, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, và mọi trường hợp nhiễm bệnh gần đây đều nhập cảnh từ nước ngoài. Những người trở về từ nước ngoài cũng đều phải thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở nhà nước.

Tờ Daily Mail cũng ca ngợi Việt Nam là đã giữ được "tỷ số hoàn hảo" khi cho biết bệnh nhân số 91 mắc bệnh Covid-19 rất nặng, nhưng đã được xuất viện sau 65 ngày điều trị. Bài viết nhấn mạnh “Việt Nam là nước có đường biên giới với Trung Quốc, song đã giữ không có ca Covid-19 tử vong và chỉ có hơn 300 ca mắc từ khi dịch bùng phát đến nay”.