Điều tra tàu du lịch Ruby Princess - ổ dịch lớn nhất Australia

Hãng tàu Carnival cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách trong cuộc điều tra

Tàu Ruby Princess đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất tại Australia khi ít nhất 662 người liên quan, chủ yếu là hành khách, đã được xác nhận nhiễm virus Corona mới, trong đó có 13 ca tử vong. Trong khi, Australia có hơn 5.700 trường hợp nhiễm Covid-19 và số người chết đã tăng lên 40 người. Hiện trên boong vẫn còn hơn 1.000 thủy thủ đến từ 50 quốc gia chưa được phép xuống tàu. Nhà chức trách cũng xác nhận khoảng 200 thành viên thủy thủ đoàn đang có các triệu chứng của Covid-19, trong khi các nhân viên y tế tiếp tục tiến hành kiểm tra.



Nghi vấn giấu dịch quy mô lớn

Australia là một trong số ít quốc gia trên thế giới chấp nhận đàm phán với các tàu du lịch vốn không thể tìm thấy nơi nào để cập cảng. Tuy nhiên, tàu du lịch Ruby Princess đang là mục tiêu của một cuộc điều tra hình sự do bang New South Wales chủ trì. Được biết, tàu Ruby Princess có thể ở lại cảng 10 ngày, nhưng thủy thủ đoàn sẽ không được rời đi trừ khi được chính quyền bang chấp thuận. Các thành viên bị bệnh đang được điều trị trên tàu hoặc chuyển đến bệnh viện và con tàu sẽ được tiếp nhiên liệu cho chuyến khởi hành.

Cuộc điều tra liên quan đến tàu Ruby Princess sẽ tập trung vào việc tàu được cập cảng Sydney, đổ xuống 2.700 hành khách hôm 19-3, liệu điều đó có vi phạm luật của tiểu bang hay luật về an toàn sinh học hay không. Trong sự việc đó, cơ quan y tế của bang New South Wales đã xếp loại tàu ở mức độ rủi ro thấp và Lực lượng Biên phòng Australia đã đưa ra thông báo cho phép hành khách tự do trở về, yêu cầu họ tự cách ly trong 14 ngày. Mặc dù vậy, sau khi tàu cập cảng và ngày càng nhiều hành khách trên tàu được xác nhận dương tính với virus Corona chủng mới, các cơ quan Chính phủ tiểu bang và liên bang đã đổ lỗi cho nhau, không có nơi nào chịu trách nhiệm xử lý vụ việc.

Câu hỏi quan trọng khác là liệu Carnival có minh bạch về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và thủy thủ hay không. Ban quản lý cảng New South Wales đã làm một công việc đặc biệt để cố gắng đi đến tận cùng của sự thật liên quan. Họ đã liên lạc với tàu nhiều lần cũng như những nhà quản lý là hãng Carnival. Và lần nào cũng vậy, họ đều được thông báo rằng trên tàu không xảy ra vấn đề gì với dịch Covid-19.

Khả năng công ty điều hành tàu du lịch cố tình đánh lạc hướng cơ quan chức năng cũng được Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton đưa ra tuần trước. “Một số người trong công ty đã nói dối về tình hình sức khỏe của hành khách và thủy thủ đoàn, vì vậy những gì chúng tôi đồng ý với New South Wales là xem xét kỹ vụ việc”, ông Peter Dutton nói với đài phát thanh 2GB.

Cuộc chiến với nguồn lây không thể xác định

Australia gần đây đã giảm mạnh các ca nhiễm mới Covid-19 sau khi áp dụng hàng loạt biện pháp ngăn ngừa dịch như: đóng cửa biên giới quốc gia và các tiểu bang, cách ly tất cả hành khách nhập cảnh trong khách sạn 14 ngày, hạn chế các cuộc tụ họp công cộng xuống 2 người và đóng cửa các quán rượu, nhà hàng và phòng tập thể dục…

Trong khi số ca nhiễm mới từ nguồn bên ngoài đang phát triển chậm lại, số người nhiễm Covid không xác định được nguồn lây trong cộng đồng địa phương đang tăng lên, đặc biệt là ở New South Wales. Nhà chức trách vẫn lo ngại rằng một số người Australia đang bỏ qua các quy tắc cách ly xã hội, đặc biệt là xung quanh các bãi biển nổi tiếng của đất nước. Liên tiếp các ngày cuối tuần gần đây, người dân Australia vẫn tụ tập trên các bãi biển phía Bắc của Sydney hay dọc theo dải du lịch nổi tiếng của Queensland, buộc chính quyền địa phương phải tuyên bố đóng cửa một số bãi biển.

Một biện pháp đang được nhân rộng là rà soát sức khỏe các đối tượng nhạy cảm trong cộng đồng như người già trên 65 tuổi, giáo viên, nhân viên trường học. “Nếu chúng ta có thể tập trung kiểm tra những người có triệu chứng như ho, đau họng, sổ mũi dù có sốt hay không thì có thể thấy hết được mức độ lây nhiễm trong cộng đồng”, Giám đốc Sở Y tế bang Victoria cho biết.