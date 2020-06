Dexamethasone - bước đột phá trong điều trị Covid-19

Mặc dù vậy, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khuyến cáo chỉ nên sử dụng thuốc dexamethasone để điều trị Covid-19 dưới sự giám sát chặt chẽ. Theo WHO, thuốc dexamethasone đã được chứng minh là không có tác dụng đối với những trường hợp mắc bệnh nhẹ, mà chỉ phù hợp chữa trị cho những bệnh nhân nặng. Hiện WHO đang phối hợp phân tích dữ liệu từ một số thử nghiệm lâm sàng để hiểu rõ hơn về hiệu quả của thuốc.

Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành Chương trình Cấp cứu Sức khỏe của WHO, ông Mike Ryan, cho biết không nên sử dụng thuốc dexamethasone như một biện pháp phòng ngừa. Theo ông, đây là một loại thuốc chống viêm rất mạnh, có thể dùng chữa trị cho các bệnh nhân thể nặng nhưng lại không thể dùng cho các bệnh nhân thể nhẹ cũng như điều trị dự phòng.