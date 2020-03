“Các cơ sở đang tạm thời bị đóng cửa theo quy định của chính quyền địa phương và liên bang. Chúng tôi đang mong đại dịch này kết thúc và các cơ sở đẳng cấp thế giới của chúng tôi có thể mở cửa trở lại”, phát ngôn viên của Tổ chức Trump cho hay. Hiện chưa rõ công ty đã nộp đơn xin cứu trợ tài chính theo luật được Quốc hội thông qua và được Tổng thống ký hay không Hiện công ty của gia đình ông Donald Trump đã đóng cửa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi mà Tổng thống thường nghỉ cuối tuần vào quãng thời gian này trong năm. Mar-a-Lago trở thành khu vực bị phong tỏa sau khi tiếp một quan chức Brazil hồi tháng 3 và ông này sau đó xét nghiệm dương tính với Covid-19 Ông chủ Nhà Trắng cũng có mặt trong bữa tiệc chiêu đãi đoàn khách Brazil tối hôm đó tại khu nghỉ dưỡng yêu thích của mình. Ông Trump đã xét nghiệm âm tính với virus corona mới này. Tuy nhiên, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đã đóng cửa từ đầu tuần này để làm sạch và khử trùng toàn bộ. Những vị khách khác có mặt trong sự kiện ngày 8-3 đã phải sàng lọc xét nghiệm Covid-19. Ít nhất có 3 ca dương tính liên quan đến thành viên tham dự sự kiện này. Đầu tuần này, Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser đã ra lệnh cho tất cả các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ đóng cửa để giúp ngăn chặn đại dịch. Điều đó có nghĩa, nhà hàng và quán bar tại Khách sạn quốc tế Trump, nơi chỉ cách Nhà Trắng một dãy nhà cũng phải đóng cửa Khách sạn quốc tế Trump này là điểm đến phổ biến đối với các thành viên đảng Cộng hòa. Người ta có thể bắt gặp các thành viên của gia đình Trump tại quán bar, nhà hàng này. Và đôi khi, Tổng thống ăn tối ở đó. “Là một doanh nghiệp, chúng tôi đang làm theo chỉ đạo và hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương rất cẩn thận”, Eric Trump, người tiếp quản công ty sau khi ông Trump thắng cử, nói với tờ New York Times. Trong khi đó, Khách sạn quốc tế và tháp Trump ở New York đã sa thải 40 nhân viên khi họ phải vật lộn trước sự sụt giảm đáng kể về doanh thu Tổ chức Trump sở hữu hơn một chục câu lạc bộ golf hoặc có cổ phần và tham gia điều hành nhiều khách sạn ở Chicago, Hawaii, Las Vegas, New York, Vancouver và Washington D.C, cũng như Ireland và Scotland. Câu lạc bộ golf Bedminster New Jersey của Tổng thống, nơi ông thường dành những ngày cuối tuần mùa hè, vẫn mở cửa nhưng áp dụng quy định mới là các thành viên đến chơi golf mà không có caddie hoặc các dịch vụ có sẵn khác Tính đến cuối năm 2019, khối tài sản khổng lồ của “đế chế” Trump gia tăng 30% lên 3,5 tỷ USD sau 3 năm ông Trump nắm quyền. Trong đó, việc sở hữu bất động sản sinh lợi cho gia đình ông nhiều nhất, thứ hai mới là từ các tài sản sân golf và khu nghỉ dưỡng. Nhà Trắng đang thúc đẩy gói kích thích kinh tế trị giá 1 nghìn tỷ USD bao gồm 200 tỷ USD cho các hãng hàng không và các ngành công nghiệp quan trọng khác bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, như ngành khách sạn chẳng hạn. Các khách sạn và nhà hàng ở Mỹ đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch khi mọi người ở nhà, tránh những nơi tụ tập đông người để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus mới Theo thống kê của CNN, tính đến ngày 21-2, nước Mỹ có ít nhất 18.763 ca nhiễm Covid-19, trong đó , 258 ca tử vong

“Các cơ sở đang tạm thời bị đóng cửa theo quy định của chính quyền địa phương và liên bang. Chúng tôi đang mong đại dịch này kết thúc và các cơ sở đẳng cấp thế giới của chúng tôi có thể mở cửa trở lại”, phát ngôn viên của Tổ chức Trump cho hay. Hiện chưa rõ công ty đã nộp đơn xin cứu trợ tài chính theo luật được Quốc hội thông qua và được Tổng thống ký hay không Hiện công ty của gia đình ông Donald Trump đã đóng cửa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi mà Tổng thống thường nghỉ cuối tuần vào quãng thời gian này trong năm. Mar-a-Lago trở thành khu vực bị phong tỏa sau khi tiếp một quan chức Brazil hồi tháng 3 và ông này sau đó xét nghiệm dương tính với Covid-19 Ông chủ Nhà Trắng cũng có mặt trong bữa tiệc chiêu đãi đoàn khách Brazil tối hôm đó tại khu nghỉ dưỡng yêu thích của mình. Ông Trump đã xét nghiệm âm tính với virus corona mới này. Tuy nhiên, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đã đóng cửa từ đầu tuần này để làm sạch và khử trùng toàn bộ. Những vị khách khác có mặt trong sự kiện ngày 8-3 đã phải sàng lọc xét nghiệm Covid-19. Ít nhất có 3 ca dương tính liên quan đến thành viên tham dự sự kiện này. Đầu tuần này, Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser đã ra lệnh cho tất cả các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ đóng cửa để giúp ngăn chặn đại dịch. Điều đó có nghĩa, nhà hàng và quán bar tại Khách sạn quốc tế Trump, nơi chỉ cách Nhà Trắng một dãy nhà cũng phải đóng cửa Khách sạn quốc tế Trump này là điểm đến phổ biến đối với các thành viên đảng Cộng hòa. Người ta có thể bắt gặp các thành viên của gia đình Trump tại quán bar, nhà hàng này. Và đôi khi, Tổng thống ăn tối ở đó. “Là một doanh nghiệp, chúng tôi đang làm theo chỉ đạo và hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương rất cẩn thận”, Eric Trump, người tiếp quản công ty sau khi ông Trump thắng cử, nói với tờ New York Times. Trong khi đó, Khách sạn quốc tế và tháp Trump ở New York đã sa thải 40 nhân viên khi họ phải vật lộn trước sự sụt giảm đáng kể về doanh thu Tổ chức Trump sở hữu hơn một chục câu lạc bộ golf hoặc có cổ phần và tham gia điều hành nhiều khách sạn ở Chicago, Hawaii, Las Vegas, New York, Vancouver và Washington D.C, cũng như Ireland và Scotland. Câu lạc bộ golf Bedminster New Jersey của Tổng thống, nơi ông thường dành những ngày cuối tuần mùa hè, vẫn mở cửa nhưng áp dụng quy định mới là các thành viên đến chơi golf mà không có caddie hoặc các dịch vụ có sẵn khác Tính đến cuối năm 2019, khối tài sản khổng lồ của “đế chế” Trump gia tăng 30% lên 3,5 tỷ USD sau 3 năm ông Trump nắm quyền. Trong đó, việc sở hữu bất động sản sinh lợi cho gia đình ông nhiều nhất, thứ hai mới là từ các tài sản sân golf và khu nghỉ dưỡng. Nhà Trắng đang thúc đẩy gói kích thích kinh tế trị giá 1 nghìn tỷ USD bao gồm 200 tỷ USD cho các hãng hàng không và các ngành công nghiệp quan trọng khác bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, như ngành khách sạn chẳng hạn. Các khách sạn và nhà hàng ở Mỹ đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch khi mọi người ở nhà, tránh những nơi tụ tập đông người để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus mới Theo thống kê của CNN, tính đến ngày 21-2, nước Mỹ có ít nhất 18.763 ca nhiễm Covid-19, trong đó , 258 ca tử vong