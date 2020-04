Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác quốc tế chống dịch Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng luật thời chiến để thúc đẩy sản xuất máy thở, khẩu trang

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận dụng Đạo luật Sản xuất quốc phòng để các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế và máy thở dành cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhận được nguồn cung ứng các vật tư cần thiết. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng trang thiết bị vật tư y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 do số người mắc bệnh tăng quá nhanh khiến nguồn cung y tế và giường bệnh không kịp đáp ứng chữa trị.

Đạo luật Quốc phòng có từ thời chiến này cho chính quyền liên bang Mỹ thẩm quyền để bắt buộc các công ty tư nhân ưu tiên thực hiện hợp đồng với chính quyền, nhằm đẩy nhanh việc sản xuất các sản phẩm đặc biệt cần thiết. Trong một bản ghi được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ sử dụng thẩm quyền của mình để tạo điều kiện thuận lợi cung ứng các vật liệu sản xuất máy trợ thở dành cho 6 công ty gồm General Electric Co, Hill-Rom Holdings Inc, Medtronic Plc, Resmed Inc, Royal Philips N.V. và Vyaire Medical Inc.

Tính đến sáng 3-4, Mỹ ghi nhận trên 243.000 ca nhiễm Covid-19, với 5.926 ca tử vong và hơn 9.000 ca hồi phục.