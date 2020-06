Các công tố viên Mỹ mới đây đã cáo buộc cựu đặc nhiệm quân đội Michael Taylor, 59 tuổi cùng con trai đã giúp đưa cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản hồi tháng 12-2019 Đó là màn đào thoát ngoạn mục của nghi phạm gây bê bối lớn cho hãng Nissan với “kịch bản” khó tưởng tượng nổi là ông ta được đặt vào trong những hộp nhạc cụ khổng lồ đưa ra khỏi biên giới trên máy bay riêng mà không bị phát hiện. Chưa hết, gần đây, một cựu đặc nhiệm khác đã bị bắt giữ do liên quan đến âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu năm 2020. Chỉ từng đó ví dụ đã cho thấy, bất kỳ cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ có thể là một đối thủ đáng gờm, làm được những việc gần như phi thường như thế nào Trong quá khứ, một trong những phi vụ nổi bật nhất là vụ giải cứu 2 nhân viên của công ty Electronic Data Systems của Mỹ mắc kẹt tại Iran thời kỳ xảy ra cuộc cách mạng năm 1979. Hai người này đã bị giam tại nhà tù Qasr của Tehran và bị đòi tiền chuộc 12,75 triệu USD. Khi đó, tỷ phú Texas H. Ross Perot đã quyết định thuê cựu sĩ quan đặc nhiệm Arthur “Bull” Simons để cứu 2 người Mỹ này ra. Chiến dịch Hotfoot do Simons chỉ huy bắt đầu từ màn bạo loạn bên ngoài nhà tù, sau đó Simons cùng đội quân đã được huấn luyện chiến đấu xông vào nhà tù giải cứu người, đưa họ qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1992, cuộc bao vây kéo dài 11 ngày tại khu nhà của gia đình Randy Weaver gần thành phố Naples, Idaho đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người Mỹ. Khi đó, sự đối đầu giữa gia đình Weaver và lực lượng chức năng đã dẫn đến tổn thất về người cho cả hai bên Chính quyền sau đó đã đề nghị cựu sĩ quan đặc nhiệm, Đại tá Bo Gritz đàm phán. Ông Gritz bước vào khu nhà của gia đình Weaver vào khoảng 7h tối 28-8-1992 thì tới trưa 1-9, cả gia đình họ ra hàng. Sau này họ cũng được tha bổng mọi cáo buộc. Một trong những cựu lính Mũ nồi xanh khét tiếng khác của Mỹ là Michael Hand, đồng sáng lập Ngân hàng thương mại Nugan-Hand có trụ sở tại Sydney, Australia năm 1973 cùng luật sư người Australia Frank Nugen. Ngân hàng Nugan-Hand được cho là mối liên hệ đặc biệt với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), bị nghi tài trợ cho một số âm mưu gây bất ổn ở Australia và “rửa tiền” cho hoạt động buôn lậu ma túy ở vùng Tam giác vàng. Nugan sau này tự sát, để lại một trong những vụ án bí ẩn nhất Australia. Nhắc đến lính đặc nhiệm, có người băn khoăn lính đặc nhiệm Mũ nồi xanh và biệt kích SWAT khác nhau như thế nào. Nhắc đến lính đặc nhiệm, có người băn khoăn lính đặc nhiệm Mũ nồi xanh và biệt kích SWAT khác nhau như thế nào. Cả hai đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhưng nhiệm vụ thì hoàn toàn khác nhau, giống như khi so sánh nha sĩ với bác sĩ phẫu thuật vậy, trang Quora giải thích. Đặc nhiệm quân đội Mỹ thực hiện các chiến dịch đặc biệt hay phòng thủ nội bộ ở nước ngoài, họ là người huấn luyện và dẫn dắt các chiến binh nước khác tham chiến. Họ phải thực sự giỏi về chiến đấu, chỉ huy cũng như đàm phán, ngoại giao. Trong khi đó, SWAT chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: giải cứu con tin và chống khủng bố, bắt giữ tội phạm nguy hiểm, có vũ trang hạng nặng. Về cơ bản, SWAT đảm nhiệm nhiệm vụ có xu hướng hẹp hơn về phạm vi và xử lý sự cố càng nhanh càng tốt. Trong khi lính Mũ nồi xanh đòi hỏi tư duy dài hơi hơn, có thể sẽ gắn với một lực lượng bản địa ở bất cứ đâu từ 6 tháng đến hơn 1 năm.

Các công tố viên Mỹ mới đây đã cáo buộc cựu đặc nhiệm quân đội Michael Taylor, 59 tuổi cùng con trai đã giúp đưa cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản hồi tháng 12-2019 Đó là màn đào thoát ngoạn mục của nghi phạm gây bê bối lớn cho hãng Nissan với “kịch bản” khó tưởng tượng nổi là ông ta được đặt vào trong những hộp nhạc cụ khổng lồ đưa ra khỏi biên giới trên máy bay riêng mà không bị phát hiện. Chưa hết, gần đây, một cựu đặc nhiệm khác đã bị bắt giữ do liên quan đến âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu năm 2020. Chỉ từng đó ví dụ đã cho thấy, bất kỳ cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ có thể là một đối thủ đáng gờm, làm được những việc gần như phi thường như thế nào Trong quá khứ, một trong những phi vụ nổi bật nhất là vụ giải cứu 2 nhân viên của công ty Electronic Data Systems của Mỹ mắc kẹt tại Iran thời kỳ xảy ra cuộc cách mạng năm 1979. Hai người này đã bị giam tại nhà tù Qasr của Tehran và bị đòi tiền chuộc 12,75 triệu USD. Khi đó, tỷ phú Texas H. Ross Perot đã quyết định thuê cựu sĩ quan đặc nhiệm Arthur “Bull” Simons để cứu 2 người Mỹ này ra. Chiến dịch Hotfoot do Simons chỉ huy bắt đầu từ màn bạo loạn bên ngoài nhà tù, sau đó Simons cùng đội quân đã được huấn luyện chiến đấu xông vào nhà tù giải cứu người, đưa họ qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1992, cuộc bao vây kéo dài 11 ngày tại khu nhà của gia đình Randy Weaver gần thành phố Naples, Idaho đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người Mỹ. Khi đó, sự đối đầu giữa gia đình Weaver và lực lượng chức năng đã dẫn đến tổn thất về người cho cả hai bên Chính quyền sau đó đã đề nghị cựu sĩ quan đặc nhiệm, Đại tá Bo Gritz đàm phán. Ông Gritz bước vào khu nhà của gia đình Weaver vào khoảng 7h tối 28-8-1992 thì tới trưa 1-9, cả gia đình họ ra hàng. Sau này họ cũng được tha bổng mọi cáo buộc. Một trong những cựu lính Mũ nồi xanh khét tiếng khác của Mỹ là Michael Hand, đồng sáng lập Ngân hàng thương mại Nugan-Hand có trụ sở tại Sydney, Australia năm 1973 cùng luật sư người Australia Frank Nugen. Ngân hàng Nugan-Hand được cho là mối liên hệ đặc biệt với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), bị nghi tài trợ cho một số âm mưu gây bất ổn ở Australia và “rửa tiền” cho hoạt động buôn lậu ma túy ở vùng Tam giác vàng. Nugan sau này tự sát, để lại một trong những vụ án bí ẩn nhất Australia. Nhắc đến lính đặc nhiệm, có người băn khoăn lính đặc nhiệm Mũ nồi xanh và biệt kích SWAT khác nhau như thế nào. Nhắc đến lính đặc nhiệm, có người băn khoăn lính đặc nhiệm Mũ nồi xanh và biệt kích SWAT khác nhau như thế nào. Cả hai đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhưng nhiệm vụ thì hoàn toàn khác nhau, giống như khi so sánh nha sĩ với bác sĩ phẫu thuật vậy, trang Quora giải thích. Đặc nhiệm quân đội Mỹ thực hiện các chiến dịch đặc biệt hay phòng thủ nội bộ ở nước ngoài, họ là người huấn luyện và dẫn dắt các chiến binh nước khác tham chiến. Họ phải thực sự giỏi về chiến đấu, chỉ huy cũng như đàm phán, ngoại giao. Trong khi đó, SWAT chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: giải cứu con tin và chống khủng bố, bắt giữ tội phạm nguy hiểm, có vũ trang hạng nặng. Về cơ bản, SWAT đảm nhiệm nhiệm vụ có xu hướng hẹp hơn về phạm vi và xử lý sự cố càng nhanh càng tốt. Trong khi lính Mũ nồi xanh đòi hỏi tư duy dài hơi hơn, có thể sẽ gắn với một lực lượng bản địa ở bất cứ đâu từ 6 tháng đến hơn 1 năm.