Có 3 quan chức Hàn Quốc vướng bê bối tấn công tình dục

Tổng thống Moon Jae-in và ông Ahn Hee-jung năm 2017

Thị trưởng thành phố Seoul tự sát

Ngày 10-7, dư luận Hàn Quốc đã vô cùng bất ngờ trước thông tin Thị trưởng thành phố Seoul, ông Park Won-soon (64 tuổi) tự sát tại khu vực núi Bukak gần dinh thự của mình. Thi thể được tìm thấy 1 ngày sau thông báo về sự mất tích của ông. Nguyên nhân cái chết được phỏng đoán là do ông Park lo sợ sẽ bị điều tra về các cáo buộc tấn công tình dục trong quá khứ.

Được biết, ông Park mất tích ngay sau khi bị nữ thư ký riêng đệ đơn tố cáo ông đã có nhiều hành động thiếu đứng đắn trong thời gian làm việc. Trong đó có cả chuyện ông Park từng nhiều lần bắt thư ký phải ôm mình trên giường ngủ liền kề văn phòng riêng. Trong lá đơn tố cáo, người phụ nữ này cũng tiết lộ, Thị trưởng Park còn có hành vi quấy rối tình dục ngay cả sau giờ làm việc khi liên tục gửi những hình ảnh nhạy cảm kèm nhiều lời lẽ tục tĩu.

Những sự việc trên kéo dài trong suốt 4 năm kể từ khi nạn nhân bắt đầu nhận việc vào năm 2015 cho tới khi cô chuyển sang bộ phận khác. Nữ thư ký của ông Park cũng chia sẻ, cô đã thử tìm kiếm sự trợ giúp từ chính quyền thành phố Seoul, song không nhận được kết quả khả quan. Không những thế, cô còn được nói rằng nhiệm vụ của một thư ký là hỗ trợ cấp trên cả về mặt công việc lẫn cảm xúc. Cảnh sát Seoul đã lên tiếng xác nhận về lá đơn tố cáo này, nhưng vì ông Park đã chết nên vụ việc sẽ khép lại mà không được điều tra.

Thông tin này đã khiến ông Park nhận không ít chỉ trích từ làn sóng #MeToo (chống vấn nạn quấy rối tình dục nơi công sở) đang phát triển mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Ít ai có thể ngờ rằng, người từng được mệnh danh là quan chức quyền lực thứ hai Hàn Quốc với nhiều đóng góp cho các chính sách phúc lợi hỗ trợ phong trào #MeToo, lại có những hành động thiếu đứng đắn như vậy với chính nhân viên của mình. Vụ việc của ông Park Won-soon đã tạo “vết đen” cho chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, người vốn tự nhận là “Tổng thống của nữ quyền”.

Ông Oh Keo-don tuyên bố từ chức vào ngày 23-4-2020 tại Busan

Những tiền lệ xấu

Trước ông Park Won-soon, 2 quan chức cấp cao khác trong bộ máy chính quyền Tổng thống Moon Jae-in cũng từng điêu đứng bởi các cáo buộc tấn công tình dục. Cụ thể, vào năm 2018, chỉ 1 năm sau khi Tổng thống Moon tuyên bố ủng hộ nữ quyền và cam kết sẽ làm mọi cách bảo vệ quyền lợi của nữ giới nơi công sở, ông Ahn Hee-jung - cựu Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong, đồng thời là thành viên sáng giá cho chức Tổng thống Hàn Quốc của đảng Dân chủ Hàn Quốc, bất ngờ bị cáo buộc với tội danh cưỡng hiếp và tấn công tình dục nữ thư ký. Ban đầu, ông Ahn đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ sự việc trên. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, năm 2019, ông Ahn Hee-jung bị kết án và nhận mức án 3,5 năm tù giam.

Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon

Một nhân vật “cỡ bự” khác đã phải từ chức hồi tháng 4-2020 là ông Oh Keo-don - Thị trưởng thành phố Busan (thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc). Trước đó, ông Oh bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên trong văn phòng làm việc. Khi bị bắt giữ, ông đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khẳng định không cố ý làm chuyện đó. Vị Thị trưởng Oh sau đó cũng đã công khai xin lỗi nạn nhân về những hành động thiếu đứng đắn của mình. Tháng 6-2020, Tòa án Busan đã bác bỏ lệnh bắt giữ với ông Oh vì cho rằng chưa cần thiết phải áp dụng biện pháp mạnh như vậy. Được biết, ông Oh Keo-don là thành viên của đảng Dân chủ Hàn Quốc (đảng của Tổng thống Moon Jae-in).

Trước những bê bối trên, Tổng thống Hàn Quốc đã vấp phải không ít chỉ trích khi không có động thái hay phát biểu nào. Vấn nạn quấy rối tình dục nơi công sở vốn không phải mới, tuy nhiên các nhà hoạt động xã hội cho rằng Tổng thống Moon đã công khai phản đối vấn nạn này thì cần có nhiều hành động quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng tấn công tình dục các nhân viên, đồng nghiệp nữ và bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân.