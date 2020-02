Tổng thống Donald Trump thường xuyên dành lời khen tới các chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ như McDonald, Burger King và KFC. Có lần, ông còn chủ trì một buổi tiếp tân trong Nhà Trắng với toàn đồ ăn nhanh. Hồi đầu tháng 2 này, con gái ông Trump, Ivanka đã đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram cho thấy hai cha con đã dùng đổ ăn nhanh McDonalds trên máy bay, trong hành trình vận động bầu cử Trong khi đó, ở nhiều vùng của Ấn Độ, việc giết mổ bò là bất hợp pháp, có nghĩa là thịt bò hiếm khi có trong thực đơn. Ngay cả các nhà hàng McDonald ở Ấn Độ cũng chỉ phục vụ thịt gà hoặc cá thay vì thịt bò. Bữa ăn giữa các nhà lãnh đạo là một phần quan trọng của các chuyến thăm cấp nhà nước, bởi đôi khi công việc được bàn bạc, tháo gỡ ngay trong bữa ăn. Bởi vậy, chuyện ăn uống có thể coi là thách thức đối với ông chủ Nhà Trắng trong chuyến thăm Ấn Độ lần này. Theo lịch trình, vào tối nay 25-2, Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân sẽ dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại dinh thự Rashtrapati Bhavan. Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ có một bữa ăn trưa chính thức với Thủ tướng Modi - người ăn chay trường. Tất nhiên, Tổng thống Mỹ không thể bị đói. Đoàn hậu cần có nhiệm vụ đảm bảo để lúc nào ông Trump cũng được thưởng thức món ăn yêu thích của mình. Tháp tùng Tổng thống Donald Trump là cặp cố vấn gồm con gái Ivanka Trump và chồng Jared Kushner. Ngoài ra còn có Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và cố vấn Stephen Miller. Còn nhớ, trên đường trở về Florida sau chuyến thăm binh sỹ tại Afghanistan dịp Lễ Tạ ơn năm ngoái, món hamburger được phục vụ trên Air Force One thay vì bữa ăn ngày lễ truyền thống. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ và phu nhân chỉ ở 1 đêm trên đất Ấn Độ, ông Trump được cho là người chỉ quen ngủ trong khung cảnh quen thuộc. Trong chuyến đi 4 ngày tới Bờ Tây nước Mỹ vào tuần trước, ông đều quay về Las Vegas mỗi đêm để ngủ tại khách sạn Trump ở đó. Và dù chuyện ăn - ngủ nếu có chút thay đổi thì Tổng thống Mỹ ít nhất cũng được bù đắp bởi nhiều niềm vui khác lớn hơn nhiều Đáng chú ý nhất là lễ chào mừng diễn ra tại sân vận động bóng chày lớn nhất thế giới ở bang Gujarat, chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Mỹ vào hôm qua 24-2 Ông Trump vốn là người thích đám đông và ông Modi quá hiểu điều đó. Thủ tướng Ấn Độ đã tổ chức lễ chào mừng có 110.000 người đến sân vận động vừa khai trương ở Gujarat Cả triệu người dân xếp hàng dọc tuyến đường dài 22km từ sân bay Ahmedabad đến Sân vận động Motera. Biển quảng cáo chào đón đoàn đại biểu Mỹ do Tổng thống Trump dẫn đầu đã được treo xung quanh các địa điểm mà họ sẽ đến Đường phố hay các khu dân cư ở New Dehli đã được dọn dẹp, trang hoàng để chuẩn bị cho chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Trump và phu nhân. Chiều qua (24-2), trên đường về tới New Delhi, Tổng thống và phu nhân nước Mỹ đã tới thăm ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng ở thành phố Agra. Đây là khu vực mà lũ khỉ hoang thường xuyên quấy rối vụ khách. Vì thế, lực lượng an ninh có mặt trước tại Taj Mahal để xua đuổi loài khỉ và ngăn chặn sự cố ngoại giao khi Tổng thống Donald Trump tới thăm di tích ngoại giao này An ninh được tăng cường ở khu di tích có trung bình 25.000 lượt du khách tới thăm mỗi ngày Để phục vụ cho chuyến đi của ông Trump, các quan chức Ấn Độ cũng đã bơm nước máy vào sông Yamuna chạy dọc theo đền Taj Mahal để giúp khử mùi Việc Tổng thống Mỹ đến thăm một di tích văn hóa lịch sử có thể coi là bất thường vì lịch trình của ông thường kín, tập trung vào họp với quan chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Trump có thể có mối quan tâm đặc biệt đến Taj Mahal. Hồi những năm 1980, ông Donald Trump đã đầu tư gần 1 tỷ USD xây dựng khách sạn và sòng bạc Trump Taj Mahal ở thành phố Atlantic bang New Jersey. Đến năm 2016, nó đã được chuyển nhượng nhiều lần và thay đổi tên gọi

