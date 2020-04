"Chìa khóa" giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19 hiệu quả là ý thức tuân thủ cách ly

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 tới Bệnh viện trường Đại học Quốc gia Kyungpook ở Daegu, Hàn Quốc

Do lượng người nhập cảnh vào Hàn Quốc rất lớn, điều này đòi hỏi ý thức của mỗi người trong việc tuân thủ lệnh cách ly để đảm bảo biện pháp giãn cách xã hội phát huy hiệu quả. Cụ thể, không phân biệt điểm xuất phát, quốc tịch hoặc thời hạn lưu trú, tất cả những người nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thường xuyên. Những người nhập cảnh trong thời gian ngắn không có nơi cư trú cố định sẽ được cách ly tại cơ sở do Nhà nước chỉ định và phải trả phí.

Bắt đầu từ ngày 1-4, tất cả hành khách nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải tuân thủ cách ly 14 ngày. Đối với những người không đến từ khu vực châu Âu và Mỹ được khuyến cáo tự cách ly tại nhà; những người do không có nơi ở cố định ở Hàn Quốc mà phải sử dụng cơ sở cách ly do Nhà nước chỉ định sẽ phải chi trả mức phí khoảng 100.000 Won/ngày (tương đương 82 USD). Hàn Quốc đã áp đặt yêu cầu cách ly tập trung bắt buộc tại cơ sở do nhà nước chỉ định đối với hành khách đến từ khu vực châu Âu từ ngày 22-3 vừa qua. Riêng hành khách đến từ Mỹ nếu không có triệu chứng được khuyến cáo tự cách ly tại nhà trong 14 ngày (kể từ khi nhập cảnh) kể từ ngày 27-3.