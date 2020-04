Vụ thảm sát bắt đầu diễn ra vào đêm 18-4-2020 tại thị trấn nhỏ ven Đại Tây Dương Portapique, cách thủ phủ tỉnh Nova Scotia, Halifax, khoảng 130 km về phía Bắc. Thông báo mới nhất của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết, vụ xả súng diễn ra ở hàng loạt địa điểm, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do có nhiều người bị thương nặng. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi về “một người có vũ khí” vào khoảng 22h30 ngày 18-4. Họ đã phát thông báo trên Twitter yêu cầu người dân tránh xa khu vực Portapique và ở trong nhà khi cảnh sát đang truy tìm kẻ có vũ khí. Nghi can sau đó được xác định là Gabriel Wortman, 51 tuổi, sở hữu một cơ sở nha khoa ở Dartmouth, đã bắn vào nhiều người tại nhiều địa điểm khắp tỉnh Nova Scotia. Đối tượng tiếp tục bỏ trốn trong trang phục và ô tô giả danh cảnh sát, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng quanh vùng. Người dân gần như thức cả đêm, nhiều người phải ẩn náu dưới tầng tầm nhà Tới sáng chủ nhật 19-4, kẻ xả súng đã bị cảnh sát rượt đuổi dọc theo một trong những đường cao tốc nhộn nhịp nhất của Nova Scotia. Cuộc rượt đuổi kết thúc gần một trạm xăng cách thành phố Halifax khoảng 35 km về phía bắc. Lực lượng an ninh với đầy đủ vũ khí đã bao vây khu vực trạm xăng và cuối cùng, tay súng đã bị tiêu diệt. Cảnh sát cho rằng, đối tượng mặc đồng phục và xe giả danh cảnh sát chắc chắn không phải là một hành động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, điều tra ban đầu cho thấy, tay súng ban đầu có động cơ để thực hiện vụ xả súng nhưng sau đó chuyển sang “bắn ngẫu nhiên” Hiện cảnh sát chưa thể xác định ngay mối quan hệ của Wortman với các nạn nhân, tuy nhiên, một số người không hề quen biết tay súng. Theo hồ sơ tài sản, Wortman là người cũng có tiền của. Hắn sở hữu 1 phòng khám răng, 2 nhà ở Dartmouth và 3 bất động sản ở Portapique. Trong khi đối phó với tay súng, nữ sỹ quan cảnh sát Heidi Stevenson, 23 tuổi, đã thiệt mạng. Cô hy sinh khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp vô cùng đau xót Heidi Stevenson trong một bức ảnh đăng lên trang Facebook của cảnh sát Nova Scotia năm 2015. Trong vụ việc này, một nam cảnh sát bị thương đang điều trị trong bệnh viện nhưng vết thương không đe dọa đến tính mạng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gọi sự việc là “tình huống khủng khiếp” đồng thời bày tỏ sự thương tiếc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng. “Hôm nay là một ngày bi thảm đối với Nova Scotia và ngày này sẽ mãi ở trong tâm trí chúng ta trong nhiều năm nữa”, Lee Bergerman, sĩ quan chỉ huy của cảnh sát Nova Scotia, nói hôm 19-4. Đây là một vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất tại Canada trong hơn 30 năm qua, kể từ sau vụ tay súng sát hại 15 phụ nữ tại Montreal hồi tháng 12-1989. Các vụ xả súng tương đối hiếm tại Canada, nơi luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn tại Mỹ

