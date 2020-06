Theo công bố chính thức của cảnh sát, 5 nghi phạm đã bị bắt vào khoảng 5h sáng 15-6. Không ai bị thương trong vụ bắt giữ. “Ông Hà đã an toàn”, cảnh sát địa phương cho biết Midea Group đã xác nhận vụ việc và cảm ơn cảnh sát, truyền thông và các bên khau sau khi đăng lại tuyên bố của cảnh sát trên tài khoản mạng xã hội Weibo của công ty. Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 14-6-2020, cảnh sát nhận được tin báo rằng có người đột nhập biệt thự tại Royal Orchid International Golf Villa, một dự án cao cấp của tập đoàn Midea bao gồm một sân golf 18 lỗ và trung tâm thể thao. Theo trang tin trực tuyến TMTPost, con trai duy nhất của ông Hà, 55 tuổi, đã lẻn ra khỏi biệt thự và bơi qua một con sông bên cạnh để gọi cảnh sát. Các đối tượng bắt cóc được cho là có mang theo thiết bị nổ. Cảnh sát đã phong tỏa khu dân cư nơi diễn ra vụ việc. Một số người dân trong khu vực cho biết, họ không được phép ra vào từ chiều 14-6 đến sáng 15-6. Có ít nhất 2 trạm an ninh bên ngoài biệt thự chốt trực 24/24 giờ. Cuộc giải cứu thu hút sự chú ý lớn của công chúng bởi nhà sáng lập Midea là người ước tính có tài sản trị giá 25 tỷ USD và được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 6 ở Trung Quốc, nhưng ông này kín tiếng hơn nhiều so với tỷ phú hàng đầu Jack Ma, ông chủ Tập đoàn Alibaba hay Pony Ma Huateng, người sáng lập Tencent Holdings. Giống như nhiều doanh nhân thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc, ông Hà sinh ra trong gia đình nghèo, mới chỉ học hết tiểu học và vào tuổi 26 đã bắt đầu xây dựng đế chế đồ gia dụng Midea, hiện trị giá trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến là 419 tỷ nhân dân tệ (59 tỷ USD) Năm 1968, ông đứng đầu nhóm 23 cư dân địa phương đóng góp 5.000 nhân dân tệ và bắt đầu sản xuất nắp chai nhựa, nhưng thời kỳ đó cho đến cả 20 năm sau, các doanh nghiệp tư nhân không được nhà nước Trung Quốc khuyến khích Theo báo chí địa phương, thời ấy, mỗi lần đi bán hàng ở các chợ xa, ông Hà chỉ uống nước đường cho bữa sáng và ngủ ở nhà ga để tiết kiệm chi phí và đỡ gặp nạn móc túi Ông đã thử nghiệm sản phẩm đủ loại từ ống thủy tinh, phụ kiện xe hơi đến máy phát điện cho đến khi bắt đúng xu hướng là sản xuất quạt điện vào cuối những năm 1970. Ông đặt tên cho nhà máy sản xuất quạt của mình là Midea vào năm 1981. Đến năm 1984 công ty đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực sản xuất đồ nhựa và năm sau bắt đầu sản xuất máy điều hòa không khí. Một bước đột phá khác của Midea là vào năm 1988, công ty được cấp phép xuất khẩu máy điều hòa, đạt doanh số ấn tượng 120 triệu nhân dân tệ trong năm đó. Năm 2008, Midea đã thuê nữ diễn viên huyền thoại của Trung Quốc là Củng Lợi làm đại sứ thương hiệu cùng với một quảng cáo nổi tiếng được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Cổ phiếu công ty đã chính thức được niêm yết tại Thâm Quyến vào năm 1993 và đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp thị trấn được niêm yết tại thị trường này. Sau khi nhà sáng lập nghỉ hưu vào năm 2012, gia đình ông He Xiangjian vẫn kiểm soát khoảng 1/3 cổ phần ở Midea. Họ cũng kiểm soát 6 công ty niêm yết khác, bao gồm hãng bất động sản Midea Properties tại Hồng Kông và công ty robot của Đức Kuka.

