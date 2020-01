Cảnh sát New York trang bị vũ khí hạng nặng bảo vệ lễ đón năm mới

Nước Mỹ đón năm mới khá muộn so với nhiều nơi trên thế giới, tức vào khoảng 12h ngày 1-1-2020 giờ Việt Nam. Tâm điểm của lễ hội mừng năm 2020 tại nước Mỹ vẫn là Quảng trường Thời đại ở New York.

Năm nay, ước tính khoảng 1,5 triệu người chứng kiến giờ khắc bước sang thập kỷ mới. Thời tiết dự báo là tốt cho thấy khả năng số người có mặt tại khu vực này đông hơn so với các năm trước.

Trước một lượng đông đảo người tham dự như vậy, Sở Cảnh sát New York đã triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh, cả trên bộ lẫn trên không. Ngay từ sau Giao thừa năm ngoái, Sở Cảnh sát New York đã chuẩn bị cho công tác an ninh nhiều lớp này.

Gần như toàn bộ lực lượng của Sở, lên tới hàng nghìn người được triển khai trên tất cả các “mặt trận”, từ đường phố tới nhà ga tàu điện ngầm, từ các đội vũ khí hạng nặng, các tổ đặc nhiệm phản ứng chiến lược đến đơn vị ứng phó khẩn cấp…

Được biết, để vào được Quảng trường Thời đại, mọi người đều phải trải qua khâu kiểm tra an ninh, rà quét ba lô, hành lý, ô, ghế gấp cũng như không được sử dụng máy bay không người lái.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào mục tiêu chống khủng bố, như đã thấy trong những năm trước, bao gồm các đội chó nghiệp vụ, đội dò tìm phóng xạ, rà phá bom, đội phát hiện và can thiệp bằng máy bay không người lái, cùng với các đối tác từ Cục Điều tra Liên bang FBI”, đại diện Cảnh sát New York nói.