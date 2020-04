Căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan bị tấn công tên lửa

ANTD.VN -Lực lượng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu tại Afghanistan vừa cho biết, 5 quả tên lửa đã rơi trúng căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở nước này vào sáng ngày 9-4.

Căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở Afghanistan

“5 quả tên lửa đã rơi trúng Bagram - căn cứ không quân chính của Mỹ đặt tại phía Bắc thủ đô Kabul, Afghanistan. Không có thương vong trong vụ tấn công này”, Phái bộ Hỗ trợ Kiên quyết (Resolute Support) của NATO thông báo trên trang mạng xã hội Twitter ngày 9-4.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thông báo các tay súng của nhóm khủng bố này đã tấn công một máy bay trực thăng đang hạ cánh xuống căn cứ Bagram. Trong khi đó, Taliban tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ và lực lượng Taliban đạt thỏa thuận về việc rút các binh sĩ nước ngoài, do Mỹ đứng đầu, về nước đổi lại các đảm bảo an ninh từ Taliban. Thỏa thuận này không bao gồm các tay súng IS.

Trong những năm gần đây, phiến quân IS đã tiến hành một số cuộc tấn công đẫm máu tại các thành phố ở Afghanistan.