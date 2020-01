Bí mật bên trong trụ sở Facebook tại quốc đảo Singapore

Khu vực tiếp tân của trụ sở Facebook tại Singapore

2 giờ chiều. Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa là tôi được khám phá từ A-Z trụ sở của “gã khổng lồ” Facebook. Văn phòng ở Singapore là trung tâm điều hành các hoạt động kinh doanh của Facebook tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tất cả nhân viên của Facebook đều có quyền mời người thân, bạn bè đến trụ sở làm việc tham quan trong giờ làm việc.

Việc đón tiếp khách của nhân viên được nhìn nhận như một công việc cực kỳ nghiêm túc tại Facebook mà không gặp bắt cứ trở ngại nào. Facebook luôn nổi tiếng là nơi làm việc lý tưởng với những thiết kế độc đáo, nhiều màu sắc, trụ sở Marina One ở Singapore cũng không ngoại lệ. Một nhân viên làm việc cho Facebook, bạn của tôi, người đưa ra lời mời dẫn dụ không thể hấp dẫn hơn khi vượt biên giới tới thăm “tổng hành dinh” nơi bạn làm việc.

Các không gian sáng tạo xuất hiện mọi nơi trong trụ sở của Facebook

4 giờ chiều. Góc ngã tư giao lộ giữa con phố Commerce St và Straits View lác đác người qua lại. Bao quanh khu phố với những khối hình chữ nhật dựng đứng chắn gió là những cao ốc văn phòng chọc trời, đi xuyên qua một dãy nhà là chúng tôi sẽ có mặt tại trụ sở của “gã khổng lồ” trong thế giới mạng xã hội kết nối triệu triệu con người trên hành tinh này. Tàu điện ngầm. Xe buýt. Đi bộ. Thang máy. Thang cuốn... Vậy là Marina One đây rồi! Hãy cùng khám phá “trái tim” (The Heart) của nó. Với diện tích tương đối khiêm tốn với 24.000m2, bao gồm 4 cấp độ, đủ sức chứa cho khoảng 1.000 người và 3.000 trạm máy, khu phức hợp Marina One khá phù hợp với vị trí địa lý chật hẹp của Singapore.

“Micro kitchen” (bếp nhỏ) với đầy đủ các dụng cụ chế biến như lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, tủ lạnh… cùng với trà, bánh ngọt, mì ăn liền, salat bổ dưỡng…

Trước đó, “gã khổng lồ” đã khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu 11 tầng lớn nhất châu Á đặt ở phía Tây của đảo quốc sư tử với chi phí lên tới 1 tỷ USD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022. Hiện Facebook đã có một số trung tâm dữ liệu ở Mỹ, Ireland và Thụy Điển. Thực tế, Facebook đã quay mũi tên phát triển hướng trục xoay về khu vực châu Á - Thái Bình Dương bởi đây là “mảnh đất màu mỡ” khi thị trường ước tính có tới gần 900 triệu người trong tổng số 2 tỷ người sử dụng Facebook.

Có thể nói, trụ sở Facebook là một không gian nghệ thuật - nơi có rất nhiều các tác phẩm được trưng bày để truyền cảm hứng và tái hiện cộng đồng tạo ra thách thức làm việc cho công ty. Mỗi tác phẩm đều có mô tả cũng như thông tin tác giả, họ là những nghệ sĩ đến từ bất cứ đâu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quầy lễ tân đầu tiên. Nộp hộ chiếu. Khách của nhân viên sẽ tiếp nhận một “E-mail meet-up” có mã số cho khách tham quan. Sau khi đưa E-mail này cho bộ phận tiếp tân tại Marina One, khách sẽ được trao thẻ để qua cổng điện tử đến tầng 29. Nhích tới thang cuốn để tới thang máy, trong suốt bằng kính từ từ di chuyển lên tầng 29 ngắm nhìn quang cảnh các khu văn phòng làm việc trong các tòa nhà bằng kính bên cạnh.

Cảnh nhìn ra từ văn phòng Facebook, bạn thấy hết tất cả mọi tòa nhà nổi tiếng của Singapore như Maria Bay Sand; Singapore Flyer; Garden by the bay… Cánh cửa đầu tiên mở ra. Bạn phải nhập địa chỉ E-mail, tên họ đầy đủ và “next” (kế tiếp) thông qua một cái “box” (hộp) tự động trên Facebook Messenger.

Trong các giờ nghỉ, nhân viên có thể đến khu giải trí, nơi có đầy đủ các trò chơi vận động cá nhân lẫn tập thể, bi-a, bi-lắc…

Tiếp tục di chuyển đến cửa sổ màn hình thứ 2 với dòng chữ: “Who are you here to meet?”. Câu hỏi tiếp theo chính là việc bạn xác nhận chi tiết chuyến thăm của bạn (Confirm the details of your visit). Việc của bạn là nhập tên người quen của bạn - dĩ nhiên phải đang làm việc tại Facebook. Sau khi đăng ký, một tin nhắn sẽ tự động gửi cho bạn của bạn - người có nhiệm vụ dẫn đường bạn vào tham quan. Cuối cùng, bạn phải đăng ký mẫu chữ ký điện tử và chuyến thăm của bạn đã sẵn sàng (You’re all set for your visit!).

Quầy lễ tân thứ 2. Nộp hộ chiếu lần 2. Bạn sẽ được đội ngũ nhân viên Facebook tiếp đón nhiệt tình và thân thiện, cấp thẻ cứng tham quan với những chi tiết lưu ý rất cụ thể và “Welcome!” (Chào mừng bạn!).

Không gian làm việc của nhân viên Facebook tại trụ sở ở Singapore

6. Đúng rồi. Tôi có mặt tại trụ sở chính của Facebook khu vực châu Á - Thái Bình Dương đúng chiều thứ 6 trong tuần. Có gì đặc biệt tại đây (?!) Tôi đã được “quảng cáo” là có… bia. Miễn phí. Thoải mái. Tự do. Duy nhất ngày thứ 6 thư giãn trong tuần sẽ có bia phục vụ nhân viên làm việc và cả khách đến tham quan. Trụ sở Facebook tại Singapore có hẳn 1 tầng với diện tích cực lớn để phục vụ việc ăn - uống - nghỉ ngơi - trò chuyện và các hoạt động tập thể. Với sự đa dạng về ẩm thực, rất nhiều món từ Tây đến Á, từ Âu đến Ấn, ẩm thực địa phương Singapore, hoặc Trung Quốc, Malaysia, những món ăn ngon nhất Địa Trung Hải, Italia… tha hồ chọn lựa, theo sở thích, theo gu, theo nhu cầu, thậm chí cả đồ ăn lành mạnh đảm bảo tối ưu cho sức khỏe.

Những quầy phục vụ đồ uống tự động có ở mọi nơi, bạn có thể thoải mái chọn lựa từ nước lọc “made in EU” cho đến nước hoa quả nhập khẩu từ G7 (nhóm 7 nước công nghiệp phát triển). Trà, bánh ngọt, mì ăn liền, salat bổ dưỡng…, với các dụng cụ chế biến như lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, tủ lạnh… đủ cả trong các “micro kitchen” (bếp nhỏ), thích gì có nấy, cần gì sẵn có, tất cả mọi thứ đều miễn phí và tự phục vụ.

Lại là đồ ăn, đồ ăn có ở khắp mọi nơi. Đúng vậy. Tầng nào, dường như đến mọi ngóc ngách đều có đồ ăn thức uống đợi sẵn, 24/7, vơi lại đầy, hết lại có. Tôi có cảm giác, Facebook không muốn nhân viên bị… đói, và không muốn nhân viên theo từng khu vực phải di chuyển xa để nạp năng lượng.

Facebook chăm lo cho nhân viên rất kỹ từ chuyện ăn uống cho đến nghỉ ngơi thư giãn và tạo ra sự thoải mái, vui mắt, đẹp nhất có thế. Không gian mở đến tối ưu, một cầu thang từ quầy lễ tân sẽ dẫn bạn lên tầng 30 - địa hạt của quán cà phê có tên gọi “Cafe 30”. Đặc biệt, những khu vực cà phê còn “áp sát” bởi “help desk” (bàn trợ giúp) với đầy đủ máy tính để hỗ trợ nhân viên trong thời gian nghỉ ngơi. Trong các giờ nghỉ, nhân viên có thể đến khu giải trí, nơi có đầy đủ các trò chơi vận động cá nhân lẫn tập thể, bi-a, bi-lắc… Sự tinh tế ở Facebook đó là họ nghĩ về tất cả rủi ro có thể xảy đến với nhân viên, như ở phòng in ấn, cắt giấy hoàn toàn có khả năng đứt tay nên Facebook trang bị sẵn một bộ sơ cấp cứu trong phòng. Mọi thứ vô cùng chu đáo và hoàn hảo!

8 giờ tối. Trụ sở văn phòng Facebook vẫn có nhân viên làm việc, tuy không quá đông. Tôi có hỏi về thời gian làm việc trong ngày tại Facebook thì được phúc đáp: “Free” (tự do). Miễn là hiệu quả. Xong việc là được!”. Quả thực, môi trường làm việc tại Facebook vô cùng thoải mái và linh hoạt đến mức những người mẹ có thể về rất sớm đón con và tối quay lại làm việc. Do đó, nhân viên của Facebook có thể linh hoạt đến công ty làm việc bất cứ khi nào, kể cả 0h sáng.

Tại Facebook có một khu vực đặc biệt gọi là “The Facebook Wall” (bức tường Facebook) với câu hỏi “What’s on your mind?” (bạn đang nghĩ gì?) - nơi bạn có thể viết bất cứ mọi thứ theo ý muốn lên tường mà không phải nghe bất cứ lời phàn nàn nào. Cứ 2 hoặc 3 tuần bức tường này được sơn lại một lần tùy vào số lượng khách tới thăm. “Wall” (tường) từng là một đặc trưng của Facebook, nhưng giờ họ đã đổi thành giao diện “Timeline” (dấu mốc thời gian). Tuy vậy, “wall” vẫn có ở văn phòng Facebook khắp trên thế giới.

Ở Facebook, trước mỗi phòng họp đều có một chiếc máy nhỏ, xem trên lịch bạn sẽ thấy sắp tới có ai sử dụng phòng hay không. Nếu đèn xanh có nghĩa là trống, còn đỏ là đã có người đặt. Bạn có thể đặt qua một con “bot” riêng trên Facebook Messenger hoặc đặt ngay trên chiếc “Tablet” (máy tính bảng) có màn hình tên “Wayfinder” (máy đo đường) trực tiếp cũng được. Trong Facebook có nhiều màn hình như thế này.

Chúng sẽ cho bạn biết sơ đồ đường đi tất cả các tầng, tìm kiếm bàn của một người nhất định… Nói cách khác, đừng lo lắng nếu bạn lạc đường trong trụ sở Facebook, vì các bảng chỉ dẫn điện tử “Wayfinder” được gắn quanh tòa nhà giúp bạn có thể tra cứu xem mình đang ở chỗ nào, “Data” (dữ liệu) của cả văn phòng sẽ truy cập được từ màn hình này.

Bên trong phòng họp hoàn toàn cơ bản. Trên tường được dán khá nhiều những tấm giấy dạng khẩu hiệu của Facebook nhiều màu sắc góp phần tạo nên sự sinh động cho văn phòng. Ở Facebook có hàng chục phòng họp lớn nhỏ với thiết kế, mục đích sử dụng khác nhau. Phòng họp trông giống như rạp phim tại gia nhưng nhiều ghế và đa sắc màu. Những phòng họp này không có công tắc đèn, điện vì có sẵn các cảm biến chuyển động, tự nhận diện khi có người vào.

Tại Facebook có rất nhiều bộ phận, như Facebook IQ - chuyên cung cấp các dữ liệu cho những “Team” (nhóm) khác. Nhân viên cũng có thể làm việc nhóm ở những bàn lớn. Bàn riêng cũng không có vách ngăn, không phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Nhân viên của Facebook có thể làm việc ở bất kỳ đâu, trừ những khu vực riêng tư. Họ được cấp nhiều máy tính tùy yêu cầu.

10 giờ tối. Trụ sở văn phòng Facebook vẫn sáng đèn. Cũng đủ muộn để tôi ra về. Còn gì nữa tại nơi đây - tôi tự hỏi như để cố vớt vát những gì còn có thể tranh thủ để khám phá về “gã khổng lồ” này. Tôi biết, chưa thể hết về những “bí mật” bên trong trụ sở Facebook tại Singapore, bởi có một số “khu vực” chúng tôi không thể vào. Tò mò. Hỏi. Và được trả lời: “Đó là bộ phận/ khu vực của các nhân viên đưa ra các chiến lược/ chiến dịch của Facebook”.

Facebook kiếm doanh thu chính từ quảng cáo, nên không lạ khi Facebook nói rằng họ có thể kiếm được khách hàng theo cách mà các giải pháp tìm kiếm không thể làm. Tại đây, một không gian với công suất tối đa có thể chứa được 3.000 trạm máy và hơn 1.000 người làm việc - trong đó có khoảng 40 người Việt Nam - đang dốc hết sức mình và luôn phải cố gắng để tạo ra các chuỗi giá trị cho mạng xã hội khổng lồ siêu kết nối gần một nửa dân số thế giới. Thế mới thấy, không ít những “slogan” được Facebook treo trên tường tại trụ sở để minh chứng cho sự khích lệ nỗ lực của nhân viên: “Được làm những gì bạn thích thì bạn tự do, còn thích những gì bạn làm là hạnh phúc...”.