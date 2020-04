Chiều 22-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên tiếng về phản ứng của nước này trước việc bang Missouri của Mỹ kiện Trung Quốc vì xử lý dịch Covid-19 Ông Cảnh Sảng khẳng định, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nước này đã thông báo công khai, kịp thời các thông tin liên quan cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nước trong đó có Mỹ. Theo phía Trung Quốc, động thái của phía Mỹ hoàn toàn là các cáo buộc ác ý và đi ngược các nguyên tắc cơ bản. “Đơn kiện của phía Mỹ hoàn toàn không có căn cứ pháp lý và thực tế”, ông Cảnh Sảng nói. “Việc lạm dụng kiện tụng như vậy không có lợi cho cuộc chiến chống dịch ở Mỹ và làm nản lòng các hợp tác quốc tế đối phó đại dịch. Những gì chính quyền Mỹ nên làm là bác bỏ và từ chối tiếp nhận các vụ kiện kiểu này”, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Vụ kiện, được Tổng chưởng lý của bang Missouri đệ trình lên tòa án liên bang hôm 21-4, cáo buộc các quan chức Trung Quốc “chịu trách nhiệm cho lượng lớn người chết, đau khổ và thiệt hại kinh tế mà họ gây ra cho thế giới, bao gồm cả người Missouri trong đại dịch Covid-19” Ngoài Chính phủ Trung Quốc, các bị đơn trong đơn kiện còn bao gồm Ủy ban Y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, chính quyền thành phố Vũ Hán và Viện virus học Vũ Hán. Đơn kiện cho rằng Trung Quốc có bằng chứng lây nhiễm từ người sang người vào cuối tháng 12-2019 nhưng đến ngày 20-1 mới công bố nên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng Ngoài ra, đơn kiện cũng cáo buộc các quan chức Trung Quốc tích trữ trang thiết bị bảo hộ y tế và chỉ cho xuất khẩu những sản phẩm lỗi. Trước đó, Tập đoàn Luật Berman có trụ sở tại thành phố Miami, bang Florida của Mỹ hôm 20-4 cũng cho biết, có khoảng 5.000 người Mỹ nhiễm hoặc có thân nhân chết do Covid-19 đã ký đơn kiện đòi Chính phủ Trung Quốc bồi thường. Ngày 22-4, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York, ông Huang Ping đã đưa ra bình luận mới nhất về việc này khi nhà ngoại giao của Bắc Kinh trao một khoản quyên góp vật tư y tế cho thành phố New York. Ông Huang Ping cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã “kêu gọi hợp tác chống dịch giữa Mỹ và Trung Quốc và trên thế giới” trong cuộc điện đàm gần nhất hôm 17-3-2020 “Là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ cần dẫn đầu nỗ lực chống lại đại dịch. Đây không phải là lúc để đổ lỗi mà là thời điểm để đoàn kết, hợp tác, và hỗ trợ lẫn nhau”, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York nói. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, người dân Mỹ đã “không do dự” giúp Trung Quốc khi gặp khó khăn lớn. Tới lượt mình, Lãnh sự quán cùng đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã tặng 25.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ quần áo bảo hộ và 75.000 đôi găng tay y tế đến New York vào cuối tuần trước. Dịp này, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, nói rằng “chúng ta sống trong cùng một thế giới và dịch Covid-19 thì không có biên giới”. “Chúng ta cần hỗ trợ Liên hợp quốc và WHO đóng vai trò lãnh đạo và phối hợp trong việc đánh bại Covid-19, kẻ thù chung của toàn nhân loại. Hãy vững vàng trước việc chính trị hóa đại dịch và loại bỏ mọi trở ngại cản trở sự hợp tác”, ông Zhang Jun nói.

Chiều 22-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên tiếng về phản ứng của nước này trước việc bang Missouri của Mỹ kiện Trung Quốc vì xử lý dịch Covid-19 Ông Cảnh Sảng khẳng định, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nước này đã thông báo công khai, kịp thời các thông tin liên quan cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nước trong đó có Mỹ. Theo phía Trung Quốc, động thái của phía Mỹ hoàn toàn là các cáo buộc ác ý và đi ngược các nguyên tắc cơ bản. “Đơn kiện của phía Mỹ hoàn toàn không có căn cứ pháp lý và thực tế”, ông Cảnh Sảng nói. “Việc lạm dụng kiện tụng như vậy không có lợi cho cuộc chiến chống dịch ở Mỹ và làm nản lòng các hợp tác quốc tế đối phó đại dịch. Những gì chính quyền Mỹ nên làm là bác bỏ và từ chối tiếp nhận các vụ kiện kiểu này”, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Vụ kiện, được Tổng chưởng lý của bang Missouri đệ trình lên tòa án liên bang hôm 21-4, cáo buộc các quan chức Trung Quốc “chịu trách nhiệm cho lượng lớn người chết, đau khổ và thiệt hại kinh tế mà họ gây ra cho thế giới, bao gồm cả người Missouri trong đại dịch Covid-19” Ngoài Chính phủ Trung Quốc, các bị đơn trong đơn kiện còn bao gồm Ủy ban Y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, chính quyền thành phố Vũ Hán và Viện virus học Vũ Hán. Đơn kiện cho rằng Trung Quốc có bằng chứng lây nhiễm từ người sang người vào cuối tháng 12-2019 nhưng đến ngày 20-1 mới công bố nên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng Ngoài ra, đơn kiện cũng cáo buộc các quan chức Trung Quốc tích trữ trang thiết bị bảo hộ y tế và chỉ cho xuất khẩu những sản phẩm lỗi. Trước đó, Tập đoàn Luật Berman có trụ sở tại thành phố Miami, bang Florida của Mỹ hôm 20-4 cũng cho biết, có khoảng 5.000 người Mỹ nhiễm hoặc có thân nhân chết do Covid-19 đã ký đơn kiện đòi Chính phủ Trung Quốc bồi thường. Ngày 22-4, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York, ông Huang Ping đã đưa ra bình luận mới nhất về việc này khi nhà ngoại giao của Bắc Kinh trao một khoản quyên góp vật tư y tế cho thành phố New York. Ông Huang Ping cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã “kêu gọi hợp tác chống dịch giữa Mỹ và Trung Quốc và trên thế giới” trong cuộc điện đàm gần nhất hôm 17-3-2020 “Là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ cần dẫn đầu nỗ lực chống lại đại dịch. Đây không phải là lúc để đổ lỗi mà là thời điểm để đoàn kết, hợp tác, và hỗ trợ lẫn nhau”, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York nói. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, người dân Mỹ đã “không do dự” giúp Trung Quốc khi gặp khó khăn lớn. Tới lượt mình, Lãnh sự quán cùng đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã tặng 25.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ quần áo bảo hộ và 75.000 đôi găng tay y tế đến New York vào cuối tuần trước. Dịp này, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, nói rằng “chúng ta sống trong cùng một thế giới và dịch Covid-19 thì không có biên giới”. “Chúng ta cần hỗ trợ Liên hợp quốc và WHO đóng vai trò lãnh đạo và phối hợp trong việc đánh bại Covid-19, kẻ thù chung của toàn nhân loại. Hãy vững vàng trước việc chính trị hóa đại dịch và loại bỏ mọi trở ngại cản trở sự hợp tác”, ông Zhang Jun nói.