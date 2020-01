Bầu trời Australia chuyển màu đỏ vì cháy rừng

New Zealand cũng đang chịu ảnh hưởng của tình trạng khói bụi ô nhiễm do cháy rừng ở Australia. Ngày 5-1, nhà chức trách New Zealand đã nhận được hàng loạt cuộc điện thoại khẩn cấp thông báo khói mù màu cam dày đặc phủ kín bầu trời thành phố Auckland. Những ngày gần đây, khói cháy rừng từ Australia đã bao phủ đảo Nam của New Zealand và đã làm đổi màu sông băng từ trắng thành nâu. Hiện các đám khói di chuyển theo hướng Bắc và bao trùm một nửa đảo Bắc của nước này.