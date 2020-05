Bạo loạn ở nhà tù Venezuela khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

Tình trạng náo loạn tại trại giam Llanos, ở thành phố Guanare, cách Thủ đô Caracas 450 km về phía Tây Nam Venezuela bắt đầu bằng cuộc biểu tình của tù nhân đòi cho phép nhận thực phẩm từ người thân của họ. Sau đó, bạo lực nổ ra giữa tù nhân và giám thị trại giam.

Ngay sau khi nhận được thông báo của an ninh cơ sở, lực lượng vệ binh quốc gia đã tới hiện trường và 1 người trong số họ bị thương do nổ lựu đạn. Bộ trưởng Quản lý trại giam của Venezuela Iris Varela xác nhận với một hãng tin địa phương rằng, 1 giám thị cũng bị thương do bị dao đâm.

Từ một quốc gia dầu mỏ giàu có một thời, Venezuela hiện lâm vào khủng hoảng chính trị và kinh tế sâu sắc. Khi các dịch vụ công sụp đổ, bạo lực đường phố ở đây càng trở nên phổ biến.

Trong khi đó, Venezuela có khoảng 530 trại giam có thể chứa được khoảng 110.000 phạm nhân. Tuy vậy, tình trạng quá tải đã khiến bạo lực tiếp tục xảy ra trong tù, nơi chủ yếu là thành viên các băng đảng buôn lậu vũ khí và ma túy.