ASEAN đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm dễ tổn thương vì Covid-19

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển

Hội nghị là sáng kiến do Lào với vai trò Chủ tịch AMMSWD đương nhiệm đề xuất và nhận được sự ủng hộ của Việt Nam với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2020. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí thông qua tuyên bố chung về giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN. Nội dung bản tuyên bố nhấn mạnh việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường khả năng phục hồi cho người nghèo, các nhóm dễ bị tổn thương trong và sau đại dịch Covid-19.

Các Bộ trưởng ASEAN sẽ hợp tác chặt chẽ để thực hiện các mục tiêu: Đảm bảo tiếp cận kịp thời với an sinh xã hội và phân bổ hợp lý nguồn lực từ quỹ công cho chi tiêu xã hội; bảo vệ quyền, an toàn và nhân phẩm; đảm bảo sức khỏe và an toàn của các cán bộ công tác xã hội tại các tuyến đầu trong việc ứng phó với đại dịch; tăng cường hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia và khu vực; xây dựng các chương trình phục hồi sau đại dịch một cách toàn diện; xây dựng các kế hoạch, biện pháp mang tính liên tục, đảm bảo sự hòa nhập khuyết tật, có đáp ứng giới, nhạy cảm với lứa tuổi và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; thực hiện các chính sách hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương cũng như giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với người già, phụ nữ, đặc biệt là trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết tính đến ngày 8-6, Việt Nam ghi nhận 54 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và gần 90% ca nhiễm được chữa trị khỏi. Đây là kết quả của sự nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác phòng, chống và ứng phó với những khó khăn do đại dịch gây ra.

“Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một gói hỗ trợ an sinh xã hội chưa từng có trong tiền lệ với kinh phí hơn 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khác nhau. Có thể thấy rằng đây là gói hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện, thể hiện chủ trương nhân văn của Chính phủ trong việc luôn quan tâm chăm lo tới đời sống người dân; đặc biệt là các nhóm yếu thế bao gồm người cao tuổi, người ốm đau, người giảm sâu thu nhập, người lao động đứt bữa, người không có thu nhập ổn định…,” Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao và các hành động chính sách ở cấp khu vực, ASEAN sẽ sớm cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này, khôi phục kinh tế, xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.