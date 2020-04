Gần đây, hàng nghìn người Mỹ tham gia kêu gọi yêu cầu chấm dứt các lệnh cách ly tại nhà. Các nhà tổ chức biểu tình tuyên bố trên các trang Facebook của họ rằng, thực hiện giãn cách xã hội buộc họ phải hy sinh tự do và sinh kế “Mở lại nước Mỹ” đã trở thành tên gọi chung cho các cuộc biểu tình này. Nhưng điều bất thường sau phong trào này là rất nhiều địa chỉ trang web có cùng nội dung được mở trong một thời gian ngắn Cụ thể, từ ngày 8 đến 16-4, ít nhất 34 địa chỉ trang web có chung chủ đề, chẳng hạn như www.reopeniowa.com hoặc www.reopenpa.com cho tiểu bang Pennsylvania đã được đăng ký mua. Hiện tượng lạ này khiến người dùng phương tiện truyền thông xã hội cho rằng đó là chiến dịch “lướt sóng” mà đứng ra tổ chức là một thực thể duy nhất. Thực tế, các địa chỉ web này tự động chuyển hướng đến các trang ủng hộ súng đạn, cụ thể là đòi “mở cửa lại” cho Iowa, Minnesota, Pennsylvania, Wisconsin và Ohio, mỗi bang đều đều có luật cho phép cá nhân sở hữu súng. Các trang đó truyên truyền không chính xác rằng virus SARS-CoV-2 và dịch bệnh Covid-19 “không gây tử vong nhiều như bệnh cúm”. Họ cũng nhấn mạnh rằng, Tổng thống Donald Trump chỉ thị cần phải khiến nước Mỹ nhanh chóng hoạt động trở lại Trong số 34 địa chỉ trang web đã đăng ký, 5 địa chỉ có liên quan đến một gia đình ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Ba anh em nhà Dorr - Ben, Aaron và Chris là những người vận động ủng hộ súng cực kỳ bảo thủ, hoạt động tích cực ở một số bang của Mỹ. Hơn 200.000 người hiện là thành viên các nhóm Facebook ủng hộ các cuộc biểu tình chống cách ly xã hội do nhà Dorr điều hành trên một số tiểu bang của Mỹ. Ông Chris Dorr được gọi là “Giám đốc chính trị tại Hiệp hội súng Pennsylvania” khi tích cực chia sẻ liên kết đến các bài viết về các cuộc biểu tình Dựa trên đặc điểm của chiến dịch này, có vẻ thấy gia đình Dorrs đặt mục tiêu lâu dài là xây dựng căn cứ hỗ trợ lớn hơn cho vận động hành lang về mua bán và sử dụng súng, lấy tình trạng bất ổn do đại dịch Covid-19 làm phương tiện. Nhưng việc đám đông tụ tập, bỏ qua các quy định về cách ly xã hội khiến các chuyên gia y tế lo ngại rằng những cuộc biểu tình này có thể góp phần khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trên khắp nước Mỹ. Tính đến sáng 26-4, nước Mỹ có thêm 2.494 ca trong vòng 24 giờ. Như vậy, dịch Covid-19 tại Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 53.511 người. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 936.293 người. Thống đốc bang Virginia Ralph Northam nhận định, đây không phải là thời điểm để tổ chức biểu tình, gây phân chia xã hội, mà là lúc để mọi người đồng cảm, thấu hiểu những gì đang diễn ra với nước Mỹ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Đáng nói, chính Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ cho chiến dịch “Mở lại nước Mỹ”. Là người ủng hộ quyền lập hiến cho phép các cá nhân sở hữu vũ khí, ông Trump chỉ thị cho phép các cửa hàng súng vẫn mở như các doanh nghiệp “thiết yếu” trong đại dịch Covid-19 Trong một cuộc họp báo hôm 17-4, ông Trump nói về những người biểu tình chống phong tỏa: “Đó là những người bày tỏ quan điểm của họ. Họ dường như là những người rất có trách nhiệm, nhưng đã bị đối xử hơi thô lỗ” khi gợi ý rằng quy định về cách ly xã hội ở một số nơi quá nghiêm ngặt Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ luật về mang theo vũ khí được thông qua vào 1-2018. Các quy định về cho phép người mang theo súng kèm giấy phép chỉ ở cấp tiểu bang chứ không phải cấp quốc gia, nhưng theo luật mới, giấy phép có giá trị trên toàn quốc. Với một vị Tổng thống ủng hộ việc sở hữu súng và ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang đối với chính sách của Nhà Trắng ngày càng tăng, các nhóm như nhà Dorrs đang cố gắng lợi dụng đại dịch để hướng đến ủng hộ nới lỏng những luật súng mà họ đã vận động từ lâu Khi mùa bầu cử năm 2020 của Mỹ bắt đầu rầm rộ, ông Trump tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với các nhóm thiểu số chính trị cực hữu. Nhưng vẫn chưa biết liệu điều này có đủ để giúp ông tái thắng cử hay không.

Gần đây, hàng nghìn người Mỹ tham gia kêu gọi yêu cầu chấm dứt các lệnh cách ly tại nhà. Các nhà tổ chức biểu tình tuyên bố trên các trang Facebook của họ rằng, thực hiện giãn cách xã hội buộc họ phải hy sinh tự do và sinh kế “Mở lại nước Mỹ” đã trở thành tên gọi chung cho các cuộc biểu tình này. Nhưng điều bất thường sau phong trào này là rất nhiều địa chỉ trang web có cùng nội dung được mở trong một thời gian ngắn Cụ thể, từ ngày 8 đến 16-4, ít nhất 34 địa chỉ trang web có chung chủ đề, chẳng hạn như www.reopeniowa.com hoặc www.reopenpa.com cho tiểu bang Pennsylvania đã được đăng ký mua. Hiện tượng lạ này khiến người dùng phương tiện truyền thông xã hội cho rằng đó là chiến dịch “lướt sóng” mà đứng ra tổ chức là một thực thể duy nhất. Thực tế, các địa chỉ web này tự động chuyển hướng đến các trang ủng hộ súng đạn, cụ thể là đòi “mở cửa lại” cho Iowa, Minnesota, Pennsylvania, Wisconsin và Ohio, mỗi bang đều đều có luật cho phép cá nhân sở hữu súng. Các trang đó truyên truyền không chính xác rằng virus SARS-CoV-2 và dịch bệnh Covid-19 “không gây tử vong nhiều như bệnh cúm”. Họ cũng nhấn mạnh rằng, Tổng thống Donald Trump chỉ thị cần phải khiến nước Mỹ nhanh chóng hoạt động trở lại Trong số 34 địa chỉ trang web đã đăng ký, 5 địa chỉ có liên quan đến một gia đình ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Ba anh em nhà Dorr - Ben, Aaron và Chris là những người vận động ủng hộ súng cực kỳ bảo thủ, hoạt động tích cực ở một số bang của Mỹ. Hơn 200.000 người hiện là thành viên các nhóm Facebook ủng hộ các cuộc biểu tình chống cách ly xã hội do nhà Dorr điều hành trên một số tiểu bang của Mỹ. Ông Chris Dorr được gọi là “Giám đốc chính trị tại Hiệp hội súng Pennsylvania” khi tích cực chia sẻ liên kết đến các bài viết về các cuộc biểu tình Dựa trên đặc điểm của chiến dịch này, có vẻ thấy gia đình Dorrs đặt mục tiêu lâu dài là xây dựng căn cứ hỗ trợ lớn hơn cho vận động hành lang về mua bán và sử dụng súng, lấy tình trạng bất ổn do đại dịch Covid-19 làm phương tiện. Nhưng việc đám đông tụ tập, bỏ qua các quy định về cách ly xã hội khiến các chuyên gia y tế lo ngại rằng những cuộc biểu tình này có thể góp phần khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trên khắp nước Mỹ. Tính đến sáng 26-4, nước Mỹ có thêm 2.494 ca trong vòng 24 giờ. Như vậy, dịch Covid-19 tại Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 53.511 người. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 936.293 người. Thống đốc bang Virginia Ralph Northam nhận định, đây không phải là thời điểm để tổ chức biểu tình, gây phân chia xã hội, mà là lúc để mọi người đồng cảm, thấu hiểu những gì đang diễn ra với nước Mỹ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Đáng nói, chính Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ cho chiến dịch “Mở lại nước Mỹ”. Là người ủng hộ quyền lập hiến cho phép các cá nhân sở hữu vũ khí, ông Trump chỉ thị cho phép các cửa hàng súng vẫn mở như các doanh nghiệp “thiết yếu” trong đại dịch Covid-19 Trong một cuộc họp báo hôm 17-4, ông Trump nói về những người biểu tình chống phong tỏa: “Đó là những người bày tỏ quan điểm của họ. Họ dường như là những người rất có trách nhiệm, nhưng đã bị đối xử hơi thô lỗ” khi gợi ý rằng quy định về cách ly xã hội ở một số nơi quá nghiêm ngặt Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ luật về mang theo vũ khí được thông qua vào 1-2018. Các quy định về cho phép người mang theo súng kèm giấy phép chỉ ở cấp tiểu bang chứ không phải cấp quốc gia, nhưng theo luật mới, giấy phép có giá trị trên toàn quốc. Với một vị Tổng thống ủng hộ việc sở hữu súng và ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang đối với chính sách của Nhà Trắng ngày càng tăng, các nhóm như nhà Dorrs đang cố gắng lợi dụng đại dịch để hướng đến ủng hộ nới lỏng những luật súng mà họ đã vận động từ lâu Khi mùa bầu cử năm 2020 của Mỹ bắt đầu rầm rộ, ông Trump tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với các nhóm thiểu số chính trị cực hữu. Nhưng vẫn chưa biết liệu điều này có đủ để giúp ông tái thắng cử hay không.