Từ tháng 11 vừa qua, Australia liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề cả về cơ sở vật chất lẫn môi trường tại đây Bên cạnh thiệt hại đối với các khu rừng, số lượng động vật hoang dã tại Australia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng Ước tính, có khoảng 1 tỷ động vật hoang dã tại đây đã chết hoặc bị thương do tác hại của cháy rừng Những trung tâm cứu hộ động vật tại Australia đã nhanh chóng triển khai những phương án giải cứu và chăm sóc các con vật bị thương do cháy rừng Một con chồn possum bị bỏng nặng ở chân đã được đưa tới chăm sóc tại trung tâm bảo vệ động vật hoang dã WIRES ở Merimbula, Australia Bàn chân bị bỏng nặng do cháy rừng của con chồn này đã được các nhân viên tình nguyện tại cơ sở bảo tồn động vật chăm sóc kỹ lưỡng Hình ảnh đàn bò được chụp ngay gần nơi xảy ra đám cháy rừng tại đảo Kangaroo Xác 1 con chuột túi được phát hiện tại 1 trang trại ở Cobargo Tại sở thú Mogo Chad Staples, nhiều loài động vật đã được đưa về những nơi ẩn áu an toàn trong khi những người quản lý và nhân viên sở thú tìm cách dập lửa, ngăn ngọn lửa lan ra ảnh hưởng tới các con vật tại đây trong suốt đêm giao thừa năm 2020 2 con cừu tìm đường ra khỏi khu vực cháy rừng gần Bega, bang New South Wales Một nhân viên cứu hộ đang giải cứu 1 con gấu túi trong khu vực cháy rừng, gần Mũi Borda, đảo Kangaroo, phía tây nam thành phố Adelaide Xác 1 con gấu túi chết cháy trên đảo Kangaroo khiến những người có mặt khi đó cũng vô cùng đau lòng Xác của 1 con chim bản địa Australia trôi dạt vào bờ cùng với giữa tro và mảnh vụn lửa trên Bãi biển Boydtown gần sông Nullica ở Eden. Đây cũng là 1 trong những hình ảnh được lan truyền nhiều trên mạng xã hội, cho thấy những ảnh hưởng nghiêm trọng của cháy rừng đối với hệ sinh thái rừng tại Australia trong thời gian qua Một con chồn Possum được tình nguyện viên tại trung tâm bảo vệ động vật hoang dã giải cứu và chăm sóc ở gần dãy Blue Moutains, Australia Chú chuột túi bị bỏng nặng cả 2 chân đã được các nhân viên tình nguyện băng bó và chăm sóc Một tình nguyện viên cứu hộ cho con gấu túi uống nước sau khi giải cứu con gấu túi này khỏi đám cháy rừng. Có thể thấy, không chỉ con người chịu ảnh hưởng nặng nề mà cả hệ sinh thái động vật tại Australia cũng đang gặp nguy hiểm trước thảm họa cháy rừng tại đây

