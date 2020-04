Các sĩ quan cảnh sát kiểm tra một người đàn ông khi lệnh phong tỏa và lệnh giới nghiêm được áp đặt để làm chậm tốc độ lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Nice, Pháp Cảnh sát nhắc nhở người đàn ông đang thuyết giảng bên ngoài bệnh viện St Thomas ở London, Anh, ngày 8-4 Cảnh sát Israel bắt giữ một người Do Thái chính thống cực đoan khi thực thi lệnh phong tỏa một phần trong khu phố Mea Shearim ở Jerusalem Các sĩ quan cảnh sát tuần tra ở thành phố Nice, Pháp Các phương tiện ùn ứ tại một chốt chặn do cảnh sát thiết lập khi lực lượng này bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa trên con đường dẫn đến Jerusalem, gần Ein Hemed, Israel Cảnh sát Somalia cố gắng giải tán những người tắm biển ở Ấn Độ Dương gần bãi biển Lido, như một phần của các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới tại Mogadishu Các sĩ quan cảnh sát cầm dùi cui vụt người đàn ông do vi phạm các quy định phong tỏa ở New Delhi, Ấn Độ Cảnh sát Israel bắt giữ một người Do Thái chính thống cực đoan khi thực thi lệnh phong tỏa một phần trong khu phố Mea Shearim ở Jerusalem nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan Nhân viên cảnh sát hỗ trợ cộng đồng nhắc nhở người đàn ông khi sự lây lan của virus corona tiếp tục diễn ra tại Brighton, Anh Các thành viên của lực lượng Cảnh sát dân sự quốc gia Guatemala dẫn giải những đối tượng vi phạm lệnh giới nghiêm ở thành phố Guatemala Các sĩ quan Sở Cảnh sát Los Angeles kiểm tra mục đích di chuyển của hành khách tại Ga Union ở Los Angeles, bang California, Mỹ Một hình phạt mà cảnh sáp áp dụng đối với những người vi phạm lệnh phong tỏa ở Chennai, Ấn Độ Một viên chức chính phủ sử dụng roi da để giải tán dân thường tụ tập xin thực phẩm cứu trợ, giữa những lo ngại về sự lây lan của virus corona tại Nairobi, Kenya Cảnh sát Nepal duy trì khoảng cách khi bắt giữ một người đàn ông vi phạm quy định giãn cách xã hội ở Thủ đô Kathmandu Một thành viên của lực lượng Cảnh sát dân sự quốc gia Guatemala còng tay đối tượng vi phạm lệnh giới nghiêm Các thành viên của Lực lượng phản ứng nhanh tuần tra một khu phố để yêu cầu mọi người ở trong nhà tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ Cảnh sát tuần tra trong công viên Boeckler ở quận Kreuzberg, Berlin, Đức Một sĩ quan cảnh sát Nepal duy trì khoảng cách khi bắt giữ một đối tượng vi phạm lệnh cấm ở Kathmandu Một thành viên của Lực lượng Phòng vệ quốc gia Nam Phi kiểm tra giấy tờ của người dân khi tuần tra tại thị trấn Alexandra Cảnh sát hướng dẫn cho người đi bộ trên Quảng trường Đỏ sau khi chính quyền thành phố Matxcơva, Nga tuyên bố phong tỏa một phần ngày 31-3 Cảnh sát phong tỏa một khu vui chơi nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus corona ở High Wycombe, Anh Người đàn ông bị các thành viên của lực lượng Cảnh sát dân sự quốc gia Guatemala bắt giữ vì vi phạm lệnh giới nghiêm

