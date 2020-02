Các ý kiến phân tích chỉ ra rằng, các xe thiết giáp của Nga, cụ thể là xe bọc thép Tiger và 2 xe chiến đấu bộ binh BTR-82A đã chủ động né qua 2 bên để vượt chốt chặn của Mỹ. Rõ ràng ở góc độ chụp này, chiếc BTR-82A của Nga đã chủ động đánh lái qua phải theo chân chiếc xe bọc thép Tiger đang dẫn đầu phía trước. Ở bên đối diện, một chiếc BTR-82A khác cũng đánh lái qua trái để né chốt chặn do các xe kháng mìn của Mỹ lập ra. Thực tế cho thấy, không hiếm lần đoàn xe bọc thép của Nga đã chủ động né chốt và vượt lên khỏi các xe kháng mìn của Mỹ lập chốt tại Syria. Giới phân tích quốc tế đánh giá cao sự chuyên nghiệp của đoàn xe bọc thép tuần tra của Nga. Họ cho rằng Nga thừa có cái đầu lạnh tỉnh táo để tránh những cẳng thẳng với Mỹ đi quá giới hạn cần thiết. Bởi lẽ nếu đụng độ giữa xe bọc thép Mỹ xảy ra thì người thiệt hại chính là quân đội Syria, Mỹ sẽ khó lòng trả đũa Nga ngay lập tức nhưng họ sẽ thừa cơ tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ cho các nhóm đối lập. Trong khi đó Matxcơva đang phải căng mình trợ giúp cho quân đội Syria để chống đỡ với cánh quân đối lập. Mặt khác, các xe kháng mìn của Mỹ cũng có độ chắc chắn và sức nặng đáng nể, chúng có thể chịu đựng được vụ nổ của hàng chục ký thuốc nổ dưới gầm xe. Vì vậy, dù BTR-82A lấy hết tốc lực để tông thẳng thì cũng khó gây ra các thiệt hại đáng kể. Thậm chí với vỏ giáp tương đối mỏng manh, xe BTR-82A có thể là kẻ bị thương nặng hơn nếu húc thẳng vào các xe kháng mìn của Mỹ. Nhưng trên tất cả, quân cảnh Nga vẫn muốn chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy họ là lực lượng chuyên nghiệp trong việc xử lý những tình huống "gây sự" của Mỹ. Hiện tại BTR-82A là một trong số những phương tiện tiêu chuẩn của lực lượng quân cảnh Nga tuần tra tại phía Bắc Syria. BTR-82A có độ cơ động cao, hỏa lực mạnh sẽ giúp truy quét các phiến quân cố tình gây hấn với lực lượng Nga-Syria. Thiết giáp BTR-82A là phiên bản cải tiến sâu trên cơ sở dòng xe bọc thép chở quân BTR-80 được thiết kế dưới thời Liên Xô Ngoại hình của BTR-82A so với BTR-80 khá tương đồng nhưng có nhiều điểm khác biệt về giáp bảo vệ cũng như sức mạnh hỏa lực và động cơ. Điểm thay đổi lớn nhất của xe bọc thép chở quân BTR-82A so với BTR-80 nằm ở hỏa lực. Cụ thể, BTR-82A trang bị module tháp pháo tự động với pháo chính 30mm 2A72 ổn định toàn phần và trung liên đồng trục 7,62mm PKT. Hỏa lực pháo 30mm có uy lực mạnh mẽ, bắn hạ được cả xe bọc thép và máy bay trực thăng, công sự mặt đất kiên cố Trên xe BTR-82 và BTR-82А lắp đặt kính ngắm ngày đêm có ổn định ТКN-4GА, cho phép sử dụng hỏa lực cả ngày lẫn đêm. Kính ngắm cũng lắp kênh radio kích nổ đầu đạn từ xe. Cơ số đạn cho pháo tự động 30mm là 300 viên. Do sự gia tăng khối lượng của xe thiết giáp, nhà phát triển thay đổi và nâng cấp gần như hoàn toàn mới hệ thống khung gầm. Trên xe thiết giáp BTR-82A lắp đặt hộp số bánh răng hành tinh, trục cardan hiện đại hoàn toàn mới. Bộ giảm xóc với hệ thống giảm chấn thủy lực tăng cường. Ngoài ra, đáp ứng chiến trường hiện đại, xe thiết giáp BTR-82A lắp thêm một máy phát điện 5kW. Trạm nguồn phụ này cung cấp năng lượng để nạp bình ắc quy khởi động và đảm bảo nguồn năng lượng cho thiết bị xe hoạt động mà không cần phải khởi động động cơ trong thời gian tiến hành các hoạt động chiến đấu tại chỗ, không sử dụng động cơ chính để tránh vũ khí hồng ngoại Khả năng lội nước của dòng xe BTR vẫn được giữ tới thế hệ thiết giáp chở quân BTR-82A Điều đó đồng nghĩa với việc BTR-82A hoàn toàn không dùng chân vịt để lội nước mà sử dụng động cơ phun nước áp lực cao - hạn chế tối đa việc chân vịt bị mắc kẹt và có tốc độ di chuyển dưới nước nhanh hơn Xe bọc thép BTR-82A trang bị động cơ có công suất 300 mã lực cho tốc độ tối đa 90 km/h, tầm di chuyển 500 km, khối lượng xe lên đến 15 tấn. Tốc độ tối đa của dòng xe bọc thép chở quân này có thể lên tới 100 km/h và tầm hoạt động lên tới 600 km. Đây vẫn được coi là một trong những dòng xe thiết giáp tốt nhất thế giới

