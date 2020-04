Tổ chức Y tế Thế giới ngày 17-4 cho biết nhiều nước khác có thể phải sửa lại số người tử vong vì đại dịch Covid-19 giống Trung Quốc khi dịch bệnh được kiểm soát. "Đây là một thách thức khi dịch đang diễn ra: xác định tất cả ca nhiễm và ca tử vong", Maria van Kerkhove, người đứng đầu mảng bệnh mới và bệnh truyền nhiễm của WHO, ngày 17-4 nói trong cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva. "Tôi dự đoán rằng nhiều quốc gia sẽ ở trong tình huống tương tự, khi họ xem xét lại hồ sơ để xác định đã thống kê đầy đủ hay chưa", bà nói thêm, nhấn mạnh Trung Quốc sửa số liệu "nhằm không bỏ sót ca nào trong thống kê". Vũ Hán, tâm dịch đầu tiên của thế giới, đã thừa nhận những sai sót trong thống kê số ca tử vong và bất ngờ sửa lại con số của thành phố này tăng thêm 50% - sau những hoài nghi về sự minh bạch của Trung Quốc về tình hình dịch. Đã có nhiều dấu hỏi về cách Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm, sau khi nước này liên tục thay đổi tiêu chuẩn tính ca nhiễm. Vũ Hán tính thêm 1.290 người chết vì đại dịch Covid-19, nâng tổng số nạn nhân lên 3.869. Số ca nhiễm tăng thêm 325, lên 50.333 ca. Bà Van Kerkhove nói một số bệnh nhân tử vong tại nhà, một số khác ở trong các bệnh viện tạm, và các nhân viên y tế phải tập trung cấp cứu và điều trị nên không thể làm các thủ tục giấy tờ đúng thời hạn. Michael Ryan, giám đốc phản ứng khẩn cấp của WHO, nói thêm: "Tất cả quốc gia sẽ phải đối mặt với điều này". Tuy nhiên, ông kêu gọi các quốc gia công bố dữ liệu chính xác càng sớm càng tốt "vì điều đó giúp chúng tôi nắm được mức độ ảnh hưởng và dự đoán tình hình chính xác hơn nhiều". Tổng thống Mỹ Trump từng tỏ ý nghi ngờ số liệu Covid-19 ở Trung Quốc thấp hơn thực tế. Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 17-4 cho biết nước này đang yêu cầu Trung Quốc giải thích việc Vũ Hán sửa số liệu. Ông nói rằng Trung Quốc cư xử không phù hợp với các quy tắc quốc tế khi không chia sẻ cho phần còn lại của thế giới thông tin và dữ liệu đầy đủ trước khi đại dịch Covid-19 trở thành đại dịch. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua khẳng định họ chưa từng che đậy về đại dịch Covid-19, nhấn mạnh việc Vũ Hán sửa số người chết là kết quả của rà soát thống kê để đảm bảo tính chính xác và điều này là bình thường trên thế giới. Đại dịch Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,2 triệu người nhiễm, hơn 153.000 người chết và khoảng 571.000 người bình phục. WHO kêu gọi các quốc gia đoàn kết để chung tay dập đại dịch nguy hiểm này.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 17-4 cho biết nhiều nước khác có thể phải sửa lại số người tử vong vì đại dịch Covid-19 giống Trung Quốc khi dịch bệnh được kiểm soát. "Đây là một thách thức khi dịch đang diễn ra: xác định tất cả ca nhiễm và ca tử vong", Maria van Kerkhove, người đứng đầu mảng bệnh mới và bệnh truyền nhiễm của WHO, ngày 17-4 nói trong cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva. "Tôi dự đoán rằng nhiều quốc gia sẽ ở trong tình huống tương tự, khi họ xem xét lại hồ sơ để xác định đã thống kê đầy đủ hay chưa", bà nói thêm, nhấn mạnh Trung Quốc sửa số liệu "nhằm không bỏ sót ca nào trong thống kê". Vũ Hán, tâm dịch đầu tiên của thế giới, đã thừa nhận những sai sót trong thống kê số ca tử vong và bất ngờ sửa lại con số của thành phố này tăng thêm 50% - sau những hoài nghi về sự minh bạch của Trung Quốc về tình hình dịch. Đã có nhiều dấu hỏi về cách Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm, sau khi nước này liên tục thay đổi tiêu chuẩn tính ca nhiễm. Vũ Hán tính thêm 1.290 người chết vì đại dịch Covid-19, nâng tổng số nạn nhân lên 3.869. Số ca nhiễm tăng thêm 325, lên 50.333 ca. Bà Van Kerkhove nói một số bệnh nhân tử vong tại nhà, một số khác ở trong các bệnh viện tạm, và các nhân viên y tế phải tập trung cấp cứu và điều trị nên không thể làm các thủ tục giấy tờ đúng thời hạn. Michael Ryan, giám đốc phản ứng khẩn cấp của WHO, nói thêm: "Tất cả quốc gia sẽ phải đối mặt với điều này". Tuy nhiên, ông kêu gọi các quốc gia công bố dữ liệu chính xác càng sớm càng tốt "vì điều đó giúp chúng tôi nắm được mức độ ảnh hưởng và dự đoán tình hình chính xác hơn nhiều". Tổng thống Mỹ Trump từng tỏ ý nghi ngờ số liệu Covid-19 ở Trung Quốc thấp hơn thực tế. Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 17-4 cho biết nước này đang yêu cầu Trung Quốc giải thích việc Vũ Hán sửa số liệu. Ông nói rằng Trung Quốc cư xử không phù hợp với các quy tắc quốc tế khi không chia sẻ cho phần còn lại của thế giới thông tin và dữ liệu đầy đủ trước khi đại dịch Covid-19 trở thành đại dịch. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua khẳng định họ chưa từng che đậy về đại dịch Covid-19, nhấn mạnh việc Vũ Hán sửa số người chết là kết quả của rà soát thống kê để đảm bảo tính chính xác và điều này là bình thường trên thế giới. Đại dịch Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,2 triệu người nhiễm, hơn 153.000 người chết và khoảng 571.000 người bình phục. WHO kêu gọi các quốc gia đoàn kết để chung tay dập đại dịch nguy hiểm này.