"WHO sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế nếu được chính phủ Trung Quốc mời tham gia điều tra về nguồn gốc động vật", phát ngôn viên của WHO Tarik Jasarevic ngày 1-5 viết trong email gửi cho AFP. Ông nói WHO biết rằng một số cuộc điều tra đang được tiến hành ở Trung Quốc "để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của đại dịch Covid-19", nhưng nói thêm "WHO không tham gia vào các nghiên cứu ở Trung Quốc". Nhưng khi các cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tăng tốc ở Trung Quốc, WHO không tham gia những nghiên cứu này, phát ngôn viên cho biết. Các cuộc điều tra đang diễn ra được cho là xem xét "các trường hợp người nhiễm có triệu chứng tại và xung quanh Vũ Hán cuối năm 2019, lấy mẫu môi trường từ các chợ và trang trại ở những khu vực ghi nhận những trường hợp nhiễm đầu tiên cùng hồ sơ chi tiết về xuất xứ và loại động vật hoang dã, động vật chăn nuôi bày bán ở những chợ này", ông Jasarevic nói. "WHO sẽ tiếp tục hợp tác với các chuyên gia y khoa và thú y, các quốc gia và các đối tác khác để xác định các lỗ hổng và ưu tiên nghiên cứu để kiểm soát Covid-19, bao gồm cả xác định nguồn gốc của virus ở Trung Quốc", ông Jasarevic cho biết thêm. Phần lớn các nhà khoa học cho rằng có thể virus SARS-CoV-2 khởi nguồn từ loài dơi, sau đó chúng đã lây từ động vật sang người tại chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ đang thúc đẩy giả thuyết virus SARS-CoV-2 đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tình báo Mỹ đang xem xét giả thuyết này. WHO đã và đang đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ chính quyền của Tổng thống Trump. Đầu tháng này, ông Trump đình chỉ tài trợ cho WHO sau khi cáo buộc tổ chức hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch và thiên vị Trung Quốc. Các chỉ trích nhắm vào WHO khi cho rằng tổ chức này quá chậm chễ trong việc tuyên bố đại dịch khiến thế giới không kịp trở tay. Mặt khác khi Mỹ và một số nước phương Tây hạn chế người đi đến từ vũng dịch Trung Quốc thì WHO lại phản đối và tuyên bố điều này có thể gây nguy hại và phân biệt chủng tộc. Không những thế ban đầu WHO còn tin vào công bố của Trung Quốc khi tuyên bố dịch Covid-19 không lây từ người sang người. Hiện Úc và Thụy Điển đang muốn mở các cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch Covid-19 bất chấp sự phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc. Trung Quốc phản đối các cuộc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 và cho rằng các cuộc điều tra này mang "màu sắc chính trị". Bắc Kinh cho biết việc nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 hãy để cho giới nghiên cứu y khoa quốc tế chứ không phải các chính trị gia. Tuy nhiên Bắc Kinh lại từ chối cho các nhà khoa học y tế từ Mỹ vào nước này để nghiên cứu về dịch Covid-19. Dịch Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12-2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên sự xử lý yếu kém của chính quyền địa phương đã khiến cho dịch lan rộng ra toàn thế giới. Hiện đã có khoảng 210 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch Covid-19 xâm chiếm với hơn 3,3 triệu người nhiễm và gần 234.500 người tử vong. Mỹ và Châu Âu tiếp tục là vùng tâm dịch với hàng triệu ca nhiễm. Giới y khoa đang nỗ lực để tìm thuốc chữa trị dịch bệnh nguy hiểm này, tuy vậy giới phân tích dự đoán ít nhất cần từ 3-6 tháng nữa mới có thể thành công trong việc chế tạo veccine

