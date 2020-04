"Chính phủ Việt Nam đã cho thấy khả năng lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ra xã hội", Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay. Việt Nam hiện được coi là một trong số ít những quốc gia phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả khi có ít ca nhiễm, đồng thời chưa có ca tử vong. Theo ông Kasai, sự chỉ đạo đúng đắn và mạnh mẽ của chính phủ đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đứng đầu về khả năng kiểm soát sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Ông cũng đánh giá cao sự hợp tác của người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đồng thờivị Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương cũng khẳng định, chính ý thức kỷ luật của người dân trong việc tuân thủ các quy tắc xã hội mùa dịch đã phát huy hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch bệnh chết người này. Việt Nam hiện chỉ phát hiện 268 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, không có thêm ca nhiễm mới nào trong vài ngày qua, và cũng chưa ghi nhận ca tử vong nào. Số liệu này ít hơn nhiều so với phần lớn các nước Đông Nam Á và các quốc gia trên thế giới. Đến nay, 216 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đã hồi phục và 52 người tiếp tục được điều trị. Singapore hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với hơn 9.000 ca nhiễm, ông Kasai đánh giá quốc gia này đang đối mặt với những thách thức rất khó khăn khi các ca nhiễm tăng nhanh. Tuy nhiên, ông cho rằng Singapore có hệ thống y tế tốt, năng lực giải quyết rủi ro cao và có kinh nghiệm ứng phó sự bùng phát dịch bệnh nên sẽ đối phó được với dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 2,5 triệu người nhiễm và hơn 170.000 người tử vong. Dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề về người, hệ thống y tế và tàn phá nền kinh tế thế giới, đặc biệt ở Mỹ và các nước châu Âu.

