Theo thống kê mới nhất, Covid-19 đã xuất hiện tại 179 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 256.000 người nhiễm bệnh, gần 10.500 người chết. Italy tiếp tục là tâm dịch lớn nhất và số ca tử vong tại nước này đã vượt Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã có ngày thứ hai liên tiếp không có ca nhiễm mới trong nội địa. Họ đã khống chế thành công dịch tại Vũ Hán. Đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều người bày tỏ sự chỉ trích đối với WHO vì cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã quá cả tin Trung Quốc. Covid-19 bùng phát từ tháng 12-2019 tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tới giữa tháng 1-2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đăng trên Twitter một nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc, trong đó khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 không thể truyền từ người sang người. "Các cuộc điều tra sơ bộ của giới chức Trung Quốc không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự việc lây truyền từ người sang người của Covid-19", WHO hôm 14-1 đăng trên tài khoản Twitter chính thức. Hai tháng sau dòng tweet đó, Covid-19 đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó lây nhiễm từ người sang người đóng vai trò chính trong tốc độ lây lan khủng khiếp của đại dịch. Thực tế này khiến nhiều chuyên gia và người dùng mạng xã hội bắt đầu lục lại dòng tweet cách đây hơn 2 tháng của WHO, chê trách tổ chức này chia sẻ một nghiên cứu không chính xác. Một số người cho rằng đây là hành động "buồn cười" và "đáng xấu hổ" của WHO, khi giới chức Trung Quốc chỉ vài ngày sau đó thừa nhận Covid-19 lây truyền từ người sang người. "Các dữ kiện và tài liệu là cơ sở cho những phán đoán hợp lý. Nếu bạn tự hỏi liệu WHO có giúp Trung Quốc giấu dịch hay không, đó chỉ đơn giản do họ thiếu năng lực hoặc cả hai. Hãy xem lại dòng tweet của WHO hôm 14-1", Steven Hanke, Giáo sư tại đại học Johns Hopkins, Mỹ, viết trên Twitter. Một số người tỏ ra hoài nghi những báo cáo về Covid-19 từ Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton thậm chí còn yêu cầu trừng phạt Bắc Kinh vì cách xử lý dịch. Tuy vậy cũng phải thừa nhận rằng, Bắc Kinh đã có những biện pháp cứng rắn và hiệu quả ở giai đoạn sau để chống lại dịch Covid-19. Hiện họ đã khống chế được dịch, các bệnh viện dã chiến được giải tỏa, và 2 ngày liên tiếp chỉ có một số ca từ người nhập cảnh vào Trung Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết "cách biệt cộng đồng", tự cách ly và giữ vệ sinh tốt là những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 từ người sang người. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch và kêu gọi các quốc gia quyết liệt đối phó.

Theo thống kê mới nhất, Covid-19 đã xuất hiện tại 179 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 256.000 người nhiễm bệnh, gần 10.500 người chết. Italy tiếp tục là tâm dịch lớn nhất và số ca tử vong tại nước này đã vượt Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã có ngày thứ hai liên tiếp không có ca nhiễm mới trong nội địa. Họ đã khống chế thành công dịch tại Vũ Hán. Đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều người bày tỏ sự chỉ trích đối với WHO vì cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã quá cả tin Trung Quốc. Covid-19 bùng phát từ tháng 12-2019 tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tới giữa tháng 1-2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đăng trên Twitter một nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc, trong đó khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 không thể truyền từ người sang người. "Các cuộc điều tra sơ bộ của giới chức Trung Quốc không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự việc lây truyền từ người sang người của Covid-19", WHO hôm 14-1 đăng trên tài khoản Twitter chính thức. Hai tháng sau dòng tweet đó, Covid-19 đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó lây nhiễm từ người sang người đóng vai trò chính trong tốc độ lây lan khủng khiếp của đại dịch. Thực tế này khiến nhiều chuyên gia và người dùng mạng xã hội bắt đầu lục lại dòng tweet cách đây hơn 2 tháng của WHO, chê trách tổ chức này chia sẻ một nghiên cứu không chính xác. Một số người cho rằng đây là hành động "buồn cười" và "đáng xấu hổ" của WHO, khi giới chức Trung Quốc chỉ vài ngày sau đó thừa nhận Covid-19 lây truyền từ người sang người. "Các dữ kiện và tài liệu là cơ sở cho những phán đoán hợp lý. Nếu bạn tự hỏi liệu WHO có giúp Trung Quốc giấu dịch hay không, đó chỉ đơn giản do họ thiếu năng lực hoặc cả hai. Hãy xem lại dòng tweet của WHO hôm 14-1", Steven Hanke, Giáo sư tại đại học Johns Hopkins, Mỹ, viết trên Twitter. Một số người tỏ ra hoài nghi những báo cáo về Covid-19 từ Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton thậm chí còn yêu cầu trừng phạt Bắc Kinh vì cách xử lý dịch. Tuy vậy cũng phải thừa nhận rằng, Bắc Kinh đã có những biện pháp cứng rắn và hiệu quả ở giai đoạn sau để chống lại dịch Covid-19. Hiện họ đã khống chế được dịch, các bệnh viện dã chiến được giải tỏa, và 2 ngày liên tiếp chỉ có một số ca từ người nhập cảnh vào Trung Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết "cách biệt cộng đồng", tự cách ly và giữ vệ sinh tốt là những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 từ người sang người. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch và kêu gọi các quốc gia quyết liệt đối phó.