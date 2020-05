Sau khi chính phủ bắt đầu nới lỏng các quy định giãn cách xã hội, Hồng Kông tiếp tục hỗn loạn do các cuộc biểu tình chống chính quyền Theo cảnh sát Hồng Kông, ngày 10-5, họ đã bắt giữ 230 người biểu tình tại 1 trung tâm thương mại ở khu phố người Hoa Hình ảnh hàng trăm người biểu tình ở Hồng Kông tụ tập bên trong trung tâm thương mại được ghi lại. Trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động biểu tình này đã phải tạm ngưng do lo ngại dịch bệnh Tuy nhiên, ngay khi chính phủ bắt đầu nới lỏng những quy định cách ly trên, các cuộc biểu tình đã xuất hiện trở lại do người dân lo ngại Bắc Kinh sẽ siết chặt kiểm soát đối với Hồng Kông Việc này đã khiến Hồng Kông tiếp tục rơi vào cảnh hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để khống chế và bắt giữ những người biểu tình có hành vi bạo lực Có khoảng 250 người đã bị bắt vào hồi cuối tuần vừa qua Những người bị bắt nằm trong độ tuổi từ 12-65. Họ bị bắt với các tội danh tụ tập bất hợp pháp, chống người thi hành công vụ và không cung cấp thông tin danh tính Lực lượng cảnh sát cơ động đã phải sử dụng tới hơi cay để giải tán đám đông Theo Reuters, những người biểu tình Hồng Kông hiện đang chuẩn bị kế hoạch tụ tập vào ngày 1-7, ngày kỷ niệm dịp Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1999 Cuộc biểu tình tại Hồng Kông bắt đầu từ tháng 6-2019 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục Sau đó, chính quyền Hồng Kông đã rút lại dự luật trên, nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn xảy ra do người dân đổ xuống đường biểu tình, yêu cầu thêm nhiều điều khác như điều tra vụ việc cảnh sát sử dụng vũ lực khiến 1 người dân thiệt mạng hồi tháng 7-2019, hay tổ chức bầu cử dân chủ và đòi trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức... Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những cuộc biểu tình đã tạm thời ngưng lại, song người biểu tình Hồng Kông vẫn công khai phản đối chính phủ dưới nhiều hình thức khác nhau

