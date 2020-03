Japan Times đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Ken Shimura đã qua đời sau khi phải nhập viện vì mắc Covid-19. Ông Shimura trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Tokyo trong đêm 29-3-2020, hưởng thọ 70 tuổi. Ông Ken Shimura nhập viện từ ngày 20-3 khi có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi và ho. Đến ngày 23-3, ông được chẩn đoán mắc Covid-19 và được chữa trị nhưng không qua khỏi. Ông được coi là "Vua Hài Nhật Bản," với tên tuổi vượt khỏi biên giới xứ anh đào. Ông là người nổi tiếng Nhật Bản đầu tiên qua đời vì mắc Covid-19. Những năm gần đây, sức khỏe của Ken Shimura không tốt. Đầu năm, ông làm phẫu thuật Polyp đại trực tràng, năm 2018, ông cũng phải cấp cứu vì bệnh gan. Ken Shimura sinh năm 1950, được mệnh danh là "Vua hài", "Danh hài quốc dân" của Nhật Bản. Ông được biết đến nhiều với các tác phẩm như Baka Tonosama (Chúa tể ngu ngốc) hay quen gọi là Hài Nhật Bản. Ông Ken Shimuara cũng nổi tiếng với vai diễn trong show Henna Ojisan (Người già quái đản), trong vai một người đàn ông hay đùa cợt các cô gái. Ông vừa là diễn viên, người dẫn chương trình, trưởng đoàn kịch nói. Trước khi qua đời ông dự định phát hành một bộ phim dựa trên cuốn sách có tựa đề The Name Above the Title vào tháng 4-2020. Nam diễn viên quá cố sống độc thân và chưa từng lập gia đình. Ông nổi tiếng là người đào hoa, có nhiều mối tình với diễn viên, ca sĩ và cả vũ nữ.

