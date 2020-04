Hải quân Mỹ hôm 7-4 xác nhận thủy thủ đầu tiên trên tàu bệnh viện USNS Comfort đang thực hiện nhiệm vụ điều trị y tế tại thành phố New York đã dương tính với dịch bệnh Covid-19. "Một thành viên thủy thủ đoàn tàu USNS Comfort có xét nghiệm dương tính với Covid-19 từ ngày 6-4. Thành viên này đang được cách ly với các bệnh nhân và thành viên thủy thủ đoàn khác", thông báo của Hải quân Mỹ cho biết. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ khẳng định việc thành viên thủy thủ đoàn nhiễm dịch bệnh Covid-19 sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của tàu bệnh viện USNS Comfort cũng như việc tàu này tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân. "Tàu USNS Comfort đang thực hiện các giao thức và biện pháp phòng ngừa để bảo đảm sức khỏe và an toàn của tất cả thủy thủ đoàn và bệnh nhân trên tàu", Hải quân Mỹ cho biết. Trước đó, tàu quân y này chỉ tiếp nhận điều trị các bệnh nhân không nhiễm dịch bệnh Covid-19. Điều này gây phản ứng dữ dội từ các giám đốc bệnh viện tại bang New York vốn đang quá tải vì các ca lây nhiễm Ông Patrick Amersbach, sĩ quan chỉ huy quân y trên tàu bệnh viện USNS Comfort cho biết, khi tiếp bệnh nhân nhiễm Covid-19, con tàu sẽ phải được cải tạo cho phù hợp, bởi lẽ con tàu này không được thiết kế để đối phó với bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên ông cũng cho rằng, đội ngũ thủy thủ và bác sĩ trên tàu sẽ làm mọi cách để trợ giúp các bệnh nhân Covid-19. Một bác sĩ giấu tên làm việc tại bệnh viện ở New York cho biết việc vận chuyển bệnh nhận từ các bệnh viện hiện quá tải ở bang này tới tàu USNS Comfort hiện gặp nhiều khó khăn. Người này cho biết, 85% các bệnh nhân ở khoa cấp cứu dương tính với Covid-19. "Tôi đã nhiều lần thử đưa một số bệnh nhân tới tàu Comfort nhưng không thành. Mất rất nhiều thời gian để hoàn thành các thủ tục quan liêu. Các bệnh viện ở New York không muốn mất thời gian xin phép các cấp có thẩm quyền của Hải quân", bác sĩ cho biết. Tàu USNS Comfort (T-AH-20) là con tàu thứ hai trong lớp tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ. Theo quy định của công ước Genève, USNS Mercy và thủy thủ đoàn không được mang theo bất kỳ thứ vũ khí tấn công nào, ngoại trừ vũ khí phòng vệ. Bất cứ hành động nào tấn công tàu Mercy đều được xem như tội ác chiến tranh. Các tàu bệnh viện lớp Mercy là những con tàu có chiều dài lớn thứ hai của Hải quân Mỹ, chỉ xếp sau các siêu tàu sân bay lớp Nimitz. Nhiệm vụ chính của tàu USNS Comfort (T-AH-20) là cung cấp các dịch vụ phẫu thuật và y tế di động sắc bén, linh hoạt và nhanh chóng để hỗ trợ thủy quân lục chiến, các lực lượng đặc nhiệm mặt đất và trên không, các đơn vị không quân và lục quân triển khai trên bờ, các lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường biển và các lực lượng chiến đấu trên mặt nước. Đồng thời tàu còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, phẫu thuật di động trong các nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại những vùng thiên tai hay chiến sự.

