Theo CNBC, chỉ số Dow Jones tương lai giảm 100 điểm đêm 23-4-2020, cho thấy khả năng sụt 169 điểm trong phiên mở cửa 24-4. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 tương lai cũng đều lao dốc. Trước đó, Financial Times dẫn tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ kết quả cuộc thử nghiệm thuốc Remdesivir của Gilead Sciences. Thử nghiệm tại Trung Quốc cho thấy loại thuốc này không cải thiện tình trạng của bệnh nhân mắc dịch bệnh Covid-19. Remdesivir là một trong những loại thuốc chống dịch bệnh Covid-19 được giới y tế kỳ vọng nhất. Tuy nhiên, theo kết quả thử nghiệm, khoảng 13.9% bệnh nhân được chữa bằng thuốc này qua đời, cao hơn so với việc chữa trị bằng liệu pháp thông thường. Tỷ lệ tử vong ở người bệnh được chữa trị theo liệu pháp thông thường là 12,8%. Giá cổ phiếu của Gilead tăng vọt khi báo chí đưa tin loại thuốc này đang được thử nghiệm và đem lại nhiều tín hiệu khả quan. Hôm 17-4, giá cổ phiếu cũa hãng Gilead vọt lên tới 9,7%. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 23-4 tại New York, cổ phiếu Gilead lao dốc 4,3% xuống còn 77,78 USD. Mới đây, Gilead tuyên bố kết quả thử nghiệm tại Vũ Hán từ ngày 2-6 đến 30-3 là không chính xác bởi số lượng bệnh nhân tham gia khá thấp. Hãng chờ đợi kết quả hai cuộc thử nghiệm có quy mô lớn hơn, sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Covid-19 xuất hiện lần đầu vào tháng 12-2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, sau đo dịch bệnh tiếp tục lan rộng ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,7 triệu người nhiễm và hơn 191.000 người tử vong. Các tổ chức y khoa quốc tế đang đổ tiền để nghiên cứu thuốc chữa trị dịch bệnh nguy hiểm này.

