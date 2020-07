Theo một số nguồn tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã giám sát việc đưa những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đến Azerbaijan để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Armenia. Nếu cáo buộc trên chính xác, Ukraine đã là bên thứ sáu bị lôi kéo vào tình hình căng thẳng ở vùng Kavkaz, nơi đang có nguy cơ diễn ra một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, thậm chí còn vượt ra ngoài khu vực. "Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có liên quan chặt chẽ đến sự tham gia của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở nước này trong cuộc xung đột Armenia - Azerbaijan, trong đó Kiev ủng hộ Baku".

"Điều này đã được công bố trong một cuộc họp báo ngắn diễn ra ngày 24/7 bởi đại diện chính thức của của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng - ông Yakov Osadchy". "Theo thông tin do ông Osadchy cung cấp, tại Kiev đang diễn ra hoạt động tuyển dụng cả công dân và các cựu quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu". "Mục đích của việc tuyển dụng nói trên là nhằm đưa họ đến lãnh thổ Azerbaijan để tham gia vào cuộc xung đột quân sự chống lại Armenia". "Đại diện của LPR cho rằng công việc này được chỉ đạo bởi Phó giám đốc của SBU - ông Volodymyr Gorbenko, có nghĩa là Ukraine quyết định can thiệp vào công việc của một quốc gia khác ở cấp nhà nước", trang Lenta của Nga đăng tải. Hiện tại chưa thể biết dữ liệu trên khách quan và đáng tin cậy đến mức nào, nhưng trước đó giới truyền thông biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đưa vũ khí và đặc biệt là những tay súng từ Syria sang Azerbaijan. Cụ thể các nguồn tin ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong khu vực có các tay súng phiến quân Hồi giáo do Ankara kiểm soát đã xuất hiện lời kêu gọi họ tiếp tục tham gia cuộc chiến với Armenia. Được biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả cho mỗi chiến binh số tiền lên tới 2.500 USD để gửi họ đến Azerbaijan, với mục đích tiến hành một cuộc xung đột chống lại quân đội Armenia. Các bản hợp đồng đánh thuê trong thời gian 6 tháng đã được ký kết, báo chí cho rằng các điểm huy động quân nằm ở tỉnh Afrin, đây là một khu vực rộng lớn của Syria nhưng nằm dưới sự kiểm soát của Ankara từ đầu năm 2018. Với thực tế là lãnh thổ Armenia phân định Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, thật hợp lý khi cho rằng các tay súng đánh thuê mà Ankara tuyển dụng có thể được triển khai trực tiếp đến khu vực phía Tây của Armenia để tham chiến. Sau Syria và Libya, có thể tương ứng với thực tế là Ankara lại can dự vào chiến sự Armenia - Azerbaijan, điều đáng quan tâm nữa là trong tất cả các cuộc xung đột này Thổ Nhĩ Kỳ đều ủng hộ lực lượng đối lập với Nga. Như vậy có thể tạm cho rằng Ukraine tham gia cuộc chiến tại vùng Kavkaz trong tư cách đồng minh với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Nga tại khu vực vẫn được xem là "sân sau". Cần nhắc thêm một lần nữa đó là mặc dù cùng thuộc Tổ chức phòng thủ tập thể CSTO, nhưng thực tế Nga đang cho thấy họ nghiêng về phía Armenia nhiều hơn trong cuộc xung đột này.

