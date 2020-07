Anh tuyên bố loại Huawei hoàn toàn khỏi hệ thống mạng viễn thông

Phát biểu với quốc hội, Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Oliver Dowden cho biết, từ cuối năm 2020, các nhà cung cấp viễn thông sẽ không được mua thiết bị 5G từ Huawei.

Theo Bộ trưởng Dowden, các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt nhằm vào Huawei đã thay đổi vai trò của doanh nghiệp này trong dự án mạng 5G của Anh và London quan ngại những bất ổn hiện tại có thể khiến Huawei không thể đảm bảo an ninh cho thiết bị 5G của mình.

Đây là sự thay đổi hoàn toàn của chính phủ Anh so với hồi đầu năm 2020 khi London vẫn đồng ý để Huawei tham gia vào các dự án 5G bất chấp áp lực từ Mỹ. Theo quyết định này, Huawei được phép chiếm tối đa 35% thị trường Anh và các thiết bị của hãng không được sử dụng trong những phần quan trọng của mạng 5G.

Tập đoàn Huawei sẽ không được tham gia vào hệ thống mạng viễn thông của Anh

Việc Anh loại Huawei khỏi các dự án mạng 5G được coi là chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump do ông luôn kêu gọi các đồng minh ngừng sử dụng thiết bị của Huawei vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, động thái của chính quyền London nhiều khả năng sẽ vấp phải hành động đáp trả từ phía Trung Quốc, nhất là khi Anh đang tìm kiếm những đối tác thương mại mới trên toàn cầu sau khi rời khỏi EU.

Quyết định trên được cho sẽ ảnh hưởng lớn tới Huawei do châu Âu là một thị trường vô cùng quan trọng đối với tập đoàn, chiếm 24% doanh số vào 2019.