"Bộ trưởng Tư pháp Colombia được thông báo rằng tướng Cliver Alcala đã tự giao nộp mình cho giới chức Mỹ", công tố viên Colombia cho biết hôm 28-3, đồng thời thêm rằng không có lệnh bắt khi ông Alcala tự nộp mình. Colombia sẽ bàn giao tướng Alcala cho giới chức Mỹ. Ông Alcala thuộc số những quan chức đương nhiệm và về hưu của chính phủ Venezuela cùng Tổng thống Nicolas Maduro bị Washington truy tố tội "khủng bố ma túy". Mỹ treo thưởng 15 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để bắt ông Maduro. Bộ Tư pháp Mỹ cũng treo thưởng 10 triệu USD cho việc bắt cựu tướng Alcala. Viên tướng này đã sống ở thành phố Barranquilla, phía bắc Colombia, trong hai năm qua. Theo truyền thông Colombia, ông Alcala được đưa tới New York trên chuyến bay được cấp phép đặc biệt, do Tổng thống Colombia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn Covid-19 lây lan. Cựu giám đốc an ninh Venezuela Ivan Simonovis, người năm ngoái đào tẩu khỏi Venezuela sau 15 năm bị quản thúc tại gia và được chính quyền Mỹ chào đón, nói rằng ông có thông tin ông Alcala đang trên đường đến hoặc đã ở New York. "Tôi đã xa gia đình một thời gian. Tôi phải đối mặt với trách nhiệm vì những hành động của mình", ông Alcala, 58 tuổi, nói trong đoạn video được đăng trên tài khoản Instagram của ông hôm 27-3. Đại sứ quán Mỹ tại Colombia, Bộ Tư pháp và Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên. Mỹ hôm 26-3 thông báo truy tố ông Maduro cùng 14 quan chức và cựu quan chức. Ông Alcala là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người tiền nhiệm của ông Maduro. Tướng Alcala nghỉ hưu năm 2013 sau khi Tổng thống Chavez qua đời vì bệnh ung thư và ông Maduro lên nắm quyền. Cựu tướng trở thành đối thủ của ông Maduro và trốn sang Colombia, gia nhập phe thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido. Ông Guaido được Mỹ và hơn 50 quốc gia công nhận là tổng thống lâm thời, trong khi ông Maduro vẫn duy trì quyền lực khi nhận được sự ủng hộ của quân đội Venezuela và các nước như Nga, Trung Quốc, Cuba. Bản cáo trạng là động thái hiếm hoi của Mỹ đối với một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng chống lại ông Maduro vào thời điểm một số quan chức Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng về hiệu quả của các lệnh trừng phạt nhắm vào Venezuela. Ông Maduro chỉ trích Tổng thống Trump về bản cáo trạng, mô tả ông là kẻ "tồi tệ" và sẽ là tổng thống "tai hại và phi lý" nhất trong lịch sử Mỹ.

