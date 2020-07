Theo dữ liệu radar, cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi máy bay vận tải có khả năng chứa đầy vũ khí đến Tripoli và Benghazi, để tiếp tục hỗ trợ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cũng như Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA). Trong tình hình có nhiều dấu hiệu cho thấy trận đánh lớn tại thành phố chiến lược Sirte sắp diễn ra, có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm "chơi đến cùng", bất chấp mối đe dọa về sự can thiệp quân sự của Ai Cập vào Libya. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi đã cảnh báo 10 ngày trước rằng nếu lực lượng GNA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm giữ Sirte và Al-Jufra, thì quốc gia của ông sẽ có sự hợp pháp để can thiệp vào nước láng giềng. Đáp lại lời cảnh báo của Tổng thống Al-Sisi, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ lực lượng vũ trang GNA, những người mà họ tuyên bố là đại diện hợp pháp duy nhất của người Libya. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào một số tranh chấp trong những năm qua, tuy nhiên ý định của Ankara khi can thiệp vào Libya đã thúc đẩy Cairo đưa ra hành động kiên quyết hơn. Khi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động mạnh, Tư lệnh phòng không Ai Cập - tướng Ali Fahmy đã nhấn mạnh khả năng của lực lượng mình như một thông điệp cứng rắn nhằm gửi tới Ankara. Ông Fahmy nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Khả năng tác chiến của chúng tôi thông qua việc phát triển và hiện đại hóa các hệ thống phòng không". "Quá trình trên có tính đến sự đa dạng của nguồn vũ khí, tận dụng hợp tác quân sự với các nước anh em". Trong lễ kỷ niệm lần thứ bảy của cuộc cách mạng diễn ra ngày 30/6, chỉ huy lực lượng phòng không và không quân nhấn mạnh rằng năng lực tác chiến của Ai Cập là mối nguy hiểm cho bất kỳ kẻ thù nào. "Ai Cập đang nỗ lực bảo đảm biên giới, bờ biển và bầu trời khỏi mọi phản ứng hung hăng có thể xảy ra đột ngột, trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở biên giới với Libya và sự can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào đó", ông Fahmy nói thêm. Tuyên bố trên của người đứng đầu lực lượng phòng không Ai Cập được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham chiến trực tiếp chứ không chỉ dừng lại ở những chuyến bay vận tải nữa. Lý do dẫn đến bước đi trên xuất phát từ các cáo buộc cho rằng máy bay chiến đấu của Nga và Ai Cập đã tiến hành hoạt động hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho LNA trên chiến trường. Nếu không quân Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến sâu hơn với tiêm kích F-16 thay vì chỉ là máy bay không người lái thì gần như chắc chắn Ankara sẽ phải đối diện những hệ thống phòng không cực mạnh của Ai Cập. Trong biên chế lực lượng phòng không Ai Cập có nhiều tổ hợp tên lửa tối tân do cả Nga và Mỹ sản xuất, đủ khả năng khóa chặt bầu trời Bắc Phi trong trường hợp cần thiết. Với những diễn biến nói trên, một cuộc chiến tranh thế giới quy mô nhỏ thực tế đang có nguy cơ bùng phát tại Libya và đây là điều mà giới quan sát đặc biệt lo ngại.

