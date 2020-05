Trong khi nhiều quốc gia bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế khi số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh, Brazil nhanh chóng nổi lên như một điểm nóng mới của đại dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tâm dịch đang là châu Mỹ. Brazil ngày 12-5 đã ghi nhận ngày chết chóc nhất với 881 trường hợp tử vong. Hiện quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận hơn 190.000 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn 15 lần so với báo cáo Brazil có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hôm 16-3, nhưng rất khó biết chính xác số ca nhiễm thực tế cho đến hiện nay bởi nước này chỉ xét nghiệm những người phải vào bệnh viện. Virus SARS-CoV-2 dường như đã xâm nhập vào nước này từ những người đi du lịch đến châu Âu và Mỹ trong các ngày lễ hồi đầu tháng 2-2020. Tại thời điểm đại dịch đã lan ra 20 quốc gia hồi cuối tháng 2-2020, Brazil vẫn tiếp tục tổ chức lễ hội carnival hàng năm, với đông đảo người dân tham gia trong nhiều ngày. Các ca lây nhiễm Covid-19 ban đầu được phát hiện ở các khu dân cư giàu có của các thành phố lớn. Nhưng chỉ vài tuần sau, virus đã xâm nhập vào khu vực nghèo nhất của Brazil - khu ổ chuột. Với những ngôi nhà chật chội, những hộ đông người và ít không gian công cộng, việc thực hiện giãn cách xã hội thực sự khó khăn ở nhiều khu ổ chuột của Brazil. Bên cạnh đó là vấn đề nhận thức. Nhiều người nghèo nghĩ đó chỉ là bệnh nhà giàu, sẽ không ảnh hưởng đến họ Đầu tháng 4-2020, các quan chức y tế Brazil đã xác nhận rằng Covid-19 thậm chí đã lan đến bộ lạc Yanomami ở vùng xa xôi hẻo lánh ở Amazon. Bộ lạc Yanomami được coi là bộ lạc sống biệt lập lớn nhất Nam Mỹ. Hiện tại, các bệnh viện, nhà xác và nghĩa trang trên cả nước đã quá tải trong khi số ca nhiễm mới vẫn cứ gia tăng. Nhiều thành phố lớn đã phải thiết lập bệnh viện dã chiến tại nhà thi đấu thể thao để có thêm giường cho bệnh nhân Trong khi đó, Tổng thống Jair Bolsonaro đã liên tục hạ thấp mối đe dọa của virus, gọi đó là “bệnh cúm nhỏ” và công khai bác bỏ các biện pháp kiểm dịch và cách ly xã hội. Vào tháng 3-2020, ông Jair Bolsonaro đã gây phẫn nộ trên phương tiện truyền thông xã hội khi trả lời câu hỏi của phóng viên về số người chết tăng cao: “Vậy thì sao? Tôi xin lỗi. Bạn muốn tôi làm gì?”. Tổng thống Bolsonaro không có ý định phong tỏa toàn quốc, nhưng ở nhiều nơi, các thị trưởng thành phố và thống đốc bang đã từng bước đóng cửa trường học doanh nghiệp và hạn chế di chuyển. Tuy nhiên, hầu hết lãnh đạo địa phương chưa áp đặt các lệnh ở nhà bắt buộc. Ông Davi Alcolumbre, Chủ tịch Thượng viện Brazil bày tỏ cần “sự lãnh đạo nghiêm túc, có trách nhiệm” trong những lúc như thế này Ủng hộ quan điểm của Tổng thống, một số người đã tuần hành đề nghị dỡ bỏ hạn chế đi lại vốn được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Những cuộc tuần hành này đôi khi có sự tham gia của ông Bolsonaro, người đã ca ngợi họ là “những người yêu nước” vì đã bảo vệ các quyền tự do cá nhân Nhưng Tổng thống Jair Bolsonaro cũng bị chỉ trích nặng nề. Chính đội ngũ nhân viên y tế gồm các y tá và bác sĩ đã tổ chức biểu tình, cho rằng nhiều đồng nghiệp của họ mất mạng vì không được bảo vệ bởi các chính sách đúng đắn Với hơn 13.000 ca tử vong vì Covid-19 cho đến nay, Brazil hiện là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới về số người chết được ghi nhận trong đại dịch.

