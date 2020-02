Rạng sáng 31-1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước sự lây lan nhanh chóng của bệnh viêm phổi cấp do virus Corona Bệnh dịch bùng phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) và nhanh chóng lan ra nhiều quốc gia trên thế giới Tính đến nay, đã có khoảng 22 quốc gia ngoài Trung Quốc thông báo có người nhiễm virus Corona, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Số ca nhiễm bệnh tính đến 7h30 sáng ngày 31-1 đã lên đến gần 10.000 người Sự lây lan nhanh chóng của chủng virus mới này đang khiến toàn thế giới lo ngại. Các quốc gia trên thế giới đã đưa ra các khuyến cáo để phòng chống sự lây lan của virus Corona theo yêu cầu của WHO Trước dịch viêm phổi do virus Corona, WHO cũng từng 5 lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trước sự lây lan của các dịch bệnh khác. Trường hợp đầu tiên xảy ra vào năm 2009, khi đại dịch cúm lợn H1N1 bùng phát Trường hợp nhiễm virus cúm H1N1 đầu tiên được công bố vào ngày 21-4-2009 tại San Diego, California, Mỹ. Khi ấy, dịch cúm này là 1 sự kết hợp gen chưa từng thấy ở người hay lợn Nhanh chóng, dịch cúm lợn H1N1 đã lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Vào ngày 11-6-2009, WHO đã lần đầu đưa ra cảnh báo khẩn cấp toàn cầu trước sự bùng phát của đại dịch cúm này. Vào ngày này, virus H1N1 được ghi nhận lan ra 74 quốc gia, khiến 28.774 người nhiễm bệnh, trong đó có ít nhất 144 trường hợp tử vong Đại dịch cúm H1N1 từng được xem là "bê bối y tế lớn nhất thế kỷ" với số lượng người nhiễm bệnh cao chưa từng thấy kể từ đại dịch năm 1968 Năm 2014, WHO lần thứ 2 ban hành tình trạng y tế khẩn cấp trước sự lây lan của dịch bại liệt sau khi virus bại liệt được thông báo xuất hiện tại 10 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Afghanistan, Nigeria và Pakistan Dịch bệnh này đã xuất hiện từ trước đó, cụ thể hồi năm 1988, dịch bại liệt đã có mặt ở 125 quốc gia với 350.000 ca nhiễm bệnh. Đối tượng mắc bệnh bại liệt phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi Cũng trong năm 2014, đại dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi đã khiến cả thế giới lo ngại Chỉ trong 8 tháng, thế giới ghi nhận trên 1.600 trường hợp mắc virus Ebola, tỷ lệ tử vong chiếm quá một nửa, với gần 900 người tại 4 nước Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone Thời điểm ấy, trên khắp Tây Phi xác người chết la liệt do sự bùng phát của đại dịch Ebola WHO đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp toàn cầu trước sự lây lan và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Tổng cộng gần 11.000 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch bệnh này Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Margaret Chan, đã phải họp khẩn với Tổng thống các nước Tây Phi và nhận định rằng đây là dịch lớn nhất của căn bệnh này trong lịch sử gần 4 thập kỷ Đầu tháng 2-2016, WHO tiếp tục phải ban bố tình trạng khẩn cấp y tế trước sự bùng phát của virus Zika gây teo não ở trẻ nhỏ Theo AFP,người đứng đầu WHO nhận định các trường hợp bị đầu nhỏ và biến chứng thần kinh khác đã gây ra một hiện tượng bất thường và là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng tại nhiều khu vực trên thế giới Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2016, virus Zika đã lây lan nhanh chóng tại châu Mỹ. WHO ghi nhận, số ca mắc bệnh thời điểm ấy lên tới gần 4 triệu trường hợp Virus Zika lây truyền từ người sang người thông qua vật trung gian là muỗi. Thời điểm bùng phát dịch, chúng có thể lây lan ở gần như tất cả các nước châu Mỹ, ngoại trừ Canada và Chile Ngày 17-7-2019, WHO 1 lần nữa ban bố tình trạng khẩn cấp trước sự bùng phát trở lại của dịch Ebola ở CHDC Congo Dịch Ebola tại Congo được cho là đợt dịch Ebola nguy hiểm thứ 2 trong lịch sử. Từ tháng 8-2018 đến tháng 7-2019, hơn 1.600 người đã tử vong vì virus Ebola Trước tình trạng này, nhiều quốc gia đã tăng cường viện trợ cho Congo để hỗ trợ quốc gia này vượt qua đại dịch

