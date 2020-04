Năm 2019, thế giới chứng kiến nhiều sự kiện gây chấn động từ thiên tai, tai nạn tới cả các sự kiện chính trị, pháp luật. Đặc biệt, sự xuất hiện của chủng virus gây bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán (Trung Quốc) cuối năm 2019 đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng toàn cầu Tháng 12-2019, Trung Quốc báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về 1 chủng virus lạ gây viêm phổi. Được biết, dịch bệnh này được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán. Đến nay, chủng virus này đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca nhiễm bệnh vượt mốc 2,2 triệu người. Nhiều nơi đã phải đóng cửa toàn quốc, ngừng mọi hoạt động không cần thiết để chống chọi với đại dịch này Trước khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện gây chấn động thế giới, sự chú ý của dư luận cũng từng hướng tới nhiều sự kiện khác.Tháng 3-2019, sau 2 năm đi vào hoạt động, những chiếc máy bay Boeing 737 MAX đã gặp phải tai nạn thảm khốc khiến 157 hành khách và phi hành đoàn tử vong. Được biết, máy bay gặp sự cố chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ Addis Ababa ở Ethiopia đến sân bay quốc tế Yoko Kenyatta ở Nairoby, Kenya Vụ việc này đã khiến toàn bộ máy bay Boeing 737 MAX bị cấm bay tại nhiều quốc gia do lo ngại về mức độ an toàn, hãng Boeing từng thừa nhận họ lỗ 5 tỷ do ảnh hưởng của việc này Cuộc biểu tình tại Hồng Kông bắt đầu từ tháng 6-2019 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục Sau đó, chính quyền Hồng Kông đã rút lại dự luật trên, nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn xảy ra do người dân đổ xuống đường biểu tình, yêu cầu thêm nhiều điều khác như điều tra vụ việc cảnh sát sử dụng vũ lực khiến 1 người dân thiệt mạng hồi tháng 7-2019, hay tổ chức bầu cử dân chủ và đòi trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức... Các cuộc biểu tình nhanh chóng trở thành bạo lực khiến nhiều người bị thương. Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19, người dân tại Hồng Kông đã hạn chế tụ tập song họ vẫn công khai ủng hộ các cuộc biểu tình, phản đối chính phủ trên Tháng 8-2019, "Lá phổi" của Trái Đất - Rừng Amazon - bị cháy khiến cả thế giới bàng hoàng. Đặc biệt, khi người ta phát hiện ra vụ cháy, nhiều nơi của Rừng Amazon đã chìm trong "biển lửa" được 16 ngày Việc khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới bốc cháy khiến không ít người lo ngại về những ảnh hưởng nghiệm trọng của nó như: ô nhiễm môi trường nặng nề, chất lượng không khí giảm kéo theo sức khỏe của con người cũng yếu đi Tháng 9-2019, Australia phải gánh chịu mùa cháy rừng nghiêm trọng, phá hủy hơn 16,8 triệu hécta và gây thiệt hại nặng nề tới cuộc sống của người dân. Đỉnh điểm của những đợt cháy xảy ra vào khoảng tháng 11 đến tháng 1-2020, các bang bị thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến bang New South Wales và bang Victoria Chính phủ nước này đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp do thảm họa cháy rừng lan rộng, khiến không khí tại Australia và các quốc gia lân cận bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng vô cùng xấu tới sức khỏe người dân và tới môi trường sống hoang dã của các loài động vật Nhiều biện pháp chữa cháy đã được áp dụng để kiểm soát các đám cháy này Một sự kiện khác không thể không nhắc đến trong năm 2019 là việc Anh tiến hành Brexit, chính thức ly khai khỏi Liên minh Châu Âu (EU) sau nhiều năm thỏa thuận. Ngày 31-1-2020, EU đã hoàn tất thủ tục để Anh ra khỏi khối, và quốc kỳ Anh đã được gỡ khỏi văn phòng EU Ngày 20-12-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tổng thống thứ 3 của Mỹ bị điều tra luận tội sau khi bị tố cáo lạm dụng quyền hạn, yêu cầu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mở cuộc điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý không chỉ của người dân nước Mỹ mà cả người dân toàn thế giới. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Mỹ đã được tuyên bố vô tội Cuối năm 2019 đầu năm 2020, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 chính thức khởi động. Sau nhiều tháng, Đảng Dân chủ đã chọn ra đại diện của mình trực tiếp đối đầu với đương kim Tổng thống Donald Trump, đó là Cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ông Joe Biden được đánh giá là ứng viên có kinh nghiệm chính trường dày dặn sau 2 nhiệm kỳ làm việc với tư cách Phó Tổng thống

