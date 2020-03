Hôm 17-3-2020, Trung Quốc cho biết thuốc trị cúm được phát triển bởi một công ty thuộc tập đoàn Fujifilm Holdings của Nhật có tác dụng trong việc điều trị virus Covid-19. Cụ thể, Bắc Kinh đã khuyến nghị sử dụng thuốc Favipiravir trong việc điều trị. Thuốc này được phát triển bởi Fujifilm Toyama Chemical và được bán dưới tên Avigan. "Nó rất an toàn và rõ ràng có hiệu quả", ông Zhang Xinmin, giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ sinh học của Bộ Khoa học Trung Quốc nói trong họp báo. Fujifilm Toyama đã phát triển loại thuốc này vào năm 2014. Sau đó chúng đã được sản xuất đại trà và sử dùng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Nhật Bản từ tháng 2-2020. Thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên 200 bệnh nhân tại các bệnh viện ở Vũ Hán và Thâm Quyến và thu được tín hiệu tích cực. Kết quả cho thấy những bệnh nhân thử nghiệm thuốc đã âm tính với virus Covid-19 trong một thời gian tương đối ngắn và các triệu chứng viêm phổi cũng giảm rõ rệt. Bệnh nhân dùng favipiravir có kết quả âm tính trung bình sau 4 ngày so với 11 ngày trong nhóm đối chứng. Theo ông Zhang thuốc này “không có tác dụng phụ rõ ràng”... Một thử nghiệm lâm sàng khác ở Vũ Hán cho thấy bệnh nhân được điều trị bằng favipiravir cũng hết sốt trung bình sau 2,5 ngày so với 4,2 ngày ở các bệnh nhân khác. Các triệu chứng ho cũng được cải thiện trong vòng 4,6 ngày - sớm hơn khoảng 1,4 ngày so với những người không dùng thuốc. Chỉ có 8,2% bệnh nhân dùng Favipiravir cần hỗ trợ hô hấp, trong khi 17,1% bệnh nhân trong nhóm đối chứng phải dùng máy để thở. Trái ngược với sự tiếp nhận ở Trung Quốc, thuốc này lại không được dùng phổ biến tại Nhật Bản. Thuốc Favipiravir đã được phê duyệt theo quy định vào năm 2014 và chỉ được sử dụng nếu chính phủ dùng để điều trị bệnh cúm tái phát hoặc một loại cúm mới. Các nghiên cứu cho thấy thuốc có thể gây tử vong hoặc dị tật thai nhi và có thể được truyền qua tinh dịch. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc cũng quyết định không nhập khẩu Favipiravir sau khi các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng không có đủ dữ liệu lâm sàng để chứng minh thuốc có hiệu quả

