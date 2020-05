"Chúng tôi vẫn luôn nói sự thật, trình bày sự thật và bằng lý lẽ, làm hết sức mình để bảo vệ mạng sống và sức khỏe của người dân", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh hôm nay. Bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20-5 viết trên Twitter rằng "một số gã khùng ở Trung Quốc vừa đưa ra tuyên bố đổ lỗi cho tất cả mọi bên, trừ Trung Quốc, về loại virus đã giết hàng trăm nghìn người". Giới quan sát cho rằng, ông Trump ám chỉ việc ông Triệu Lập Kiên trước đó cho rằng Mỹ đang cố gắng bôi nhọ và đổ lỗi cho Trung Quốc để "tung hỏa mù" khi chính Washington đã xử lý dịch bệnh yếu kém. "Hãy giải thích cho những gã ngốc này rằng không gì có gì khác ngoài sự kém cỏi của Trung Quốc đã giết người hàng loạt toàn cầu!", ông Trump viết thêm. Trong họp báo hôm nay, ông Triệu Lập Kiên nhắc lại lập trường của Trung Quốc "luôn có thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm" khi chiến đấu với đại dịch, thêm rằng nước này đã và đang làm hết sức mình để thúc đẩy hợp tác quốc tế chống dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 5,1 triệu người nhiễm và hơn 330.000 người tử vong. Chính quyền Tổng thống Trump ngày càng gia tăng chỉ trích cách Trung Quốc xử lý ở giai đoạn đầu dịch bùng phát, cáo buộc Bắc Kinh thiếu minh bạch và gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là "con rối của Trung Quốc". Tuy nhiên Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này. Các nước thành viên WHO hôm 19-5 thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về những biện pháp ứng phó đại dịch Covid-19 của tổ chức này. Nghị quyết cho hay cuộc điều tra nên bao gồm cả việc xem xét những hành động của WHO, cũng như các mốc thời gian hành động của tổ chức này liên quan đến đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nghị quyết không ràng buộc và đề cập cụ thể đến quốc gia nào.

