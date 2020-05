Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cuối tuần trước cho biết, họ hy vọng được Trung Quốc mời tham gia điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, khởi phát từ thành phố Vũ Hán vào tháng 12-2019. Khi được hỏi về vấn đề này, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Chen Xu ngày 8-5 trả lời trong một cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva: "Ưu tiên hàng đầu hiện giờ là tập trung vào cuộc chiến chống lại đại dịch cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng cuối cùng". "Chúng tôi cần tập trung vào đúng vấn đề và phân bổ nguồn lực phù hợp. Chúng tôi không ngại bất kỳ loại điều tra hay đánh giá nào vì chúng có thể hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng trong tương lai", ông nói thêm. "Chúng tôi phải chạy đua với thời gian để cứu nhiều người nhất có thể. Về việc Trung Quốc có mời WHO hay không và khi nào, thì cần xem xét thời điểm phù hợp", Đại sứ Chen Xu cho hay. Phần lớn các nhà khoa học trên thế giới cho rằng virus SARS-CoV-2 khởi nguồn từ loài dơi, đã lây từ động vật sang người tại chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức Mỹ khác đang thúc đẩy giả thuyết virus SARS-CoV-2 đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tình báo Mỹ đang xem xét giả thuyết này dù nhận định virus "không phải do con người tạo ra". WHO cho biết họ chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào từ Mỹ về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 và cho rằng những tuyên bố của Washington "chỉ mang tính suy đoán". Tổng thống Donald Trump hôm 5-5 cho biết Mỹ sẽ sớm công bố báo cáo nguồn gốc virus SARS-CoV-2, nhưng không nêu thời gian cụ thể. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định Ngoại trưởng Mỹ không thể chứng minh virus SARS-CoV-2 lọt ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán bởi ông "không có bất kỳ bằng chứng nào". Dịch Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019. Tuy nhiên ban đầu chính quyền địa phương đã cố tình bưng bít thông tin về dịch bệnh khiến chúng nhanh chóng lan rộng ra khắp Trung Quốc và lan nhanh ra toàn thế giới. Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4 triệu người nhiễm, hơn 276.200 người tử vong và hơn 1,3 triệu người bình phục.

