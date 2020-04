"Nhà tang lễ ở Vũ Hán mở cửa trở lại hôm 23-3. Bạn thấy nhiều người xếp hàng chờ nhận tro cốt vì Vũ Hán đã bị phong tỏa suốt hơn hai tháng", Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trả lời kênh truyền hình BFM của Pháp hôm 1-4. "Ngoài hơn 2.500 người chết ở thành phố này vì dịch Covid-19, thì còn khoảng 10.000 người chết vì những nguyên nhân khác", đại sứ Trung Quốc tại Pháp cho biết. "Chúng tôi không che giấu số người chết và các số liệu là chính xác", ông Lô Sa Dã khẳng định. Theo ông Lô Sa Dã, lệnh phong tỏa được áp đặt tại Vũ Hán từ 23-1 khiến nhiều người không thể đến nhận tro cốt người thân, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại nhà tang lễ Vũ Hán sau khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ tuần trước. Ông cho biết, ước tính 51.200 người đã chết ở Vũ Hán năm 2019, hoặc trung bình hơn 4.000 người mỗi tháng. Số liệu cho tháng 1 và 2 thường cao hơn so với phần còn lại của năm vì thời tiết lạnh. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 3.300 ca tử vong do dịch Covid-19, trong đó Vũ Hán chiếm gần 2.600 ca. Đại sứ Lô Sa Dã nói rằng sau khoảng hai tháng kiểm soát chặt chẽ việc đi lại trong nước, Trung Quốc đã kiểm soát được dịch Covid-19. Hình ảnh người dân tới nhà tang lễ nhận tro cốt người thân. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo các ca nhiễm ngoại nhập làm tăng mối lo ngại về đợt bùng phát thứ hai. Hình ảnh đoàn người xếp hàng dài tới 200m để chờ nhận tro cốt người thân tại nhà tang lễ ở Vũ Hán. Bình luận của ông Lô được đưa ra sau khi Caixin, tạp chí về tài chính, kinh doanh có trụ sở ở Bắc Kinh, tuần trước dẫn lời một tài xế xe tải nói rằng ông đã chở khoảng 5.000 lọ tro cốt trong hai ngày 25-26/3 đến một nhà tang lễ ở quận Hán Khẩu, một trong 8 nhà tang lễ ở Vũ Hán. Tạp chí Caixin cũng đăng hình ảnh khoảng 3.500 chiếc lọ xếp chồng lên nhau trong nhà tang lễ, dù không rõ bao nhiêu bình đã đựng tro cốt. Tạp chí mô tả dòng người xếp hàng dài khoảng 200 mét chờ đợi bên ngoài nhà tang lễ. Hồi tháng 2, Caixin đưa tin một số bệnh nhân qua đời mà không được tính là nạn nhân Covid-19 vì họ không có cơ hội được xét nghiệm. Giấy chứng tử của họ thường ghi nguyên nhân cái chết là "viêm phổi nặng" hoặc "viêm phổi nặng do tiếp xúc cộng đồng". Khi Covid-19 lần đầu được báo cáo cuối tháng 12-2019, chỉ những người có kết quả xét nghiệm dương tính mới được coi là ca nhiễm Covid-19. Trung Quốc thiếu nghiêm trọng dụng cụ xét nghiệm vào thời điểm đó và phải đến giữa tháng 2, nước này mới nới lỏng tiêu chuẩn chẩn đoán, đưa những người có triệu chứng vào danh sách bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhân viên y tế cũng cho biết nhiều bệnh nhân bị từ chối nhập viện trong giai đoạn đầu của dịch do hệ thống bệnh viện ở Vũ Hán bị quá tải. Bloomberg hôm 1-4 dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tình báo Mỹ gửi báo cáo mật cho Nhà Trắng tuần trước, kết luận Trung Quốc cố tình báo cáo số ca nhiễm và ca tử vong do dịch Covid-19 thấp hơn thực tế. Trung Quốc sau đó chỉ trích quan chức Mỹ "không biết xấu hổ", "phi đạo đức" và yêu cầu Mỹ từ bỏ việc chính trị hóa các vấn đề sức khỏe cộng đồng.

"Nhà tang lễ ở Vũ Hán mở cửa trở lại hôm 23-3. Bạn thấy nhiều người xếp hàng chờ nhận tro cốt vì Vũ Hán đã bị phong tỏa suốt hơn hai tháng", Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trả lời kênh truyền hình BFM của Pháp hôm 1-4. "Ngoài hơn 2.500 người chết ở thành phố này vì dịch Covid-19, thì còn khoảng 10.000 người chết vì những nguyên nhân khác", đại sứ Trung Quốc tại Pháp cho biết. "Chúng tôi không che giấu số người chết và các số liệu là chính xác", ông Lô Sa Dã khẳng định. Theo ông Lô Sa Dã, lệnh phong tỏa được áp đặt tại Vũ Hán từ 23-1 khiến nhiều người không thể đến nhận tro cốt người thân, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại nhà tang lễ Vũ Hán sau khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ tuần trước. Ông cho biết, ước tính 51.200 người đã chết ở Vũ Hán năm 2019, hoặc trung bình hơn 4.000 người mỗi tháng. Số liệu cho tháng 1 và 2 thường cao hơn so với phần còn lại của năm vì thời tiết lạnh. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 3.300 ca tử vong do dịch Covid-19, trong đó Vũ Hán chiếm gần 2.600 ca. Đại sứ Lô Sa Dã nói rằng sau khoảng hai tháng kiểm soát chặt chẽ việc đi lại trong nước, Trung Quốc đã kiểm soát được dịch Covid-19. Hình ảnh người dân tới nhà tang lễ nhận tro cốt người thân. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo các ca nhiễm ngoại nhập làm tăng mối lo ngại về đợt bùng phát thứ hai. Hình ảnh đoàn người xếp hàng dài tới 200m để chờ nhận tro cốt người thân tại nhà tang lễ ở Vũ Hán. Bình luận của ông Lô được đưa ra sau khi Caixin, tạp chí về tài chính, kinh doanh có trụ sở ở Bắc Kinh, tuần trước dẫn lời một tài xế xe tải nói rằng ông đã chở khoảng 5.000 lọ tro cốt trong hai ngày 25-26/3 đến một nhà tang lễ ở quận Hán Khẩu, một trong 8 nhà tang lễ ở Vũ Hán. Tạp chí Caixin cũng đăng hình ảnh khoảng 3.500 chiếc lọ xếp chồng lên nhau trong nhà tang lễ, dù không rõ bao nhiêu bình đã đựng tro cốt. Tạp chí mô tả dòng người xếp hàng dài khoảng 200 mét chờ đợi bên ngoài nhà tang lễ. Hồi tháng 2, Caixin đưa tin một số bệnh nhân qua đời mà không được tính là nạn nhân Covid-19 vì họ không có cơ hội được xét nghiệm. Giấy chứng tử của họ thường ghi nguyên nhân cái chết là "viêm phổi nặng" hoặc "viêm phổi nặng do tiếp xúc cộng đồng". Khi Covid-19 lần đầu được báo cáo cuối tháng 12-2019, chỉ những người có kết quả xét nghiệm dương tính mới được coi là ca nhiễm Covid-19. Trung Quốc thiếu nghiêm trọng dụng cụ xét nghiệm vào thời điểm đó và phải đến giữa tháng 2, nước này mới nới lỏng tiêu chuẩn chẩn đoán, đưa những người có triệu chứng vào danh sách bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhân viên y tế cũng cho biết nhiều bệnh nhân bị từ chối nhập viện trong giai đoạn đầu của dịch do hệ thống bệnh viện ở Vũ Hán bị quá tải. Bloomberg hôm 1-4 dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tình báo Mỹ gửi báo cáo mật cho Nhà Trắng tuần trước, kết luận Trung Quốc cố tình báo cáo số ca nhiễm và ca tử vong do dịch Covid-19 thấp hơn thực tế. Trung Quốc sau đó chỉ trích quan chức Mỹ "không biết xấu hổ", "phi đạo đức" và yêu cầu Mỹ từ bỏ việc chính trị hóa các vấn đề sức khỏe cộng đồng.