“Trung Quốc hy vọng Nhật Bản và các quốc gia khác cân nhắc sự ổn định và hòa bình ở khu vực, hành động cẩn trọng và nói không với Mỹ - quốc gia muốn triển khai tên lửa tầm trung trên lãnh thổ các nước - nhằm tránh trở thành nạn nhân của kế hoạch địa chính trị của Washington”, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay. Trong một cuộc họp báo khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tiếp tục duy trì chính sách định hướng phòng vệ của họ đã được quy định trong hiến pháp nước này. “Nhật Bản nên tiếp tục theo đuổi con đường phát triển hòa bình với những hành động cụ thể", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay. “Vì lý do lịch sử, xu hướng an ninh quân sự của Nhật Bản luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng châu Á. Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản nghiêm túc đúc rút những bài học lịch sử”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Bình luận của Bắc Kinh được đưa ra sau khi có thông tin nói rằng Mỹ dường như đang cân nhắc triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á sau khi rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga hồi năm ngoái. Các tên lửa tầm trung được xem là vũ khí nguy hiểm vì bay trong khoảng thời gian ngắn - khiến nó khó bị đối phương phát hiện và tổ chức phòng thủ kịp thời. Ngoài ra, một số tên lửa loại này còn có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang có dấu hiệu leo thang trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang đối đầu trên hàng loạt mặt trận từ thương mại, công nghệ tới quân sự. Các quan chức cấp cao Mỹ - Trung trong tháng qua đã gặp nhau ở Hawaii nhưng không đạt được bất cứ sự đồng thuận nào liên quan tới việc giải quyết mâu thuẫn, dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ rệt giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chuyên gia Lian Degui từ đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận tên lửa tầm trung được đặt gần họ và quan hệ Trung - Nhật có thể sụp đổ nếu Tokyo cho phép các vũ khí trên trên lãnh thổ. Phía Trung Quốc cảnh báo sẽ triển khai vũ khí để ngăn mối đe dọa, đồng thời sẽ có các biện pháp trả đũa nền kinh tế Nhật Bản nếu kịch bản trên xảy ra. Năm 2017, Trung Quốc từng trừng phạt kinh tế Hàn Quốc sau khi Seoul cho Mỹ đặt hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hôm nay 25-6 tuyên bố từ chối kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa Aegis Ashore của Mỹ. Tuần trước, ông Taro Kono đã bất ngờ đình chỉ kế hoạch triển khai hệ thống Aegis Ashore do nhận thấy hệ thống này đang có những trục trặc kỹ thuật, đòi hỏi quá nhiều chi phí cùng những lo ngại về an toàn dẫn tới sự phản đối của cư dân địa phương. Trước đó vào năm 2017, hai nước quyết định triển khai 2 hệ thống phòng thủ mặt đất Aegis Ashore của Mỹ tại Nhật Bản trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa. Hệ thống này theo dự kiến sẽ được triển khai tại tỉnh Akita ở phía Tây Bắc và tỉnh Yamaguchi ở phía Tây Nam Nhật Bản với bán kính hoạt động bao trùm toàn bộ đất nước. Chi phí triển khai mỗi hệ thống ước tính khoảng 100 tỷ yên (khoảng 890 triệu USD) với thời hạn vận hành dự kiến đến năm 2023.

