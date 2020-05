"Đạo luật Trách nhiệm Giải trình đại dịch Covid-19 đã phớt lờ sự thật. Nó vô đạo đức và là nỗ lực đổ lỗi cho Trung Quốc về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 13-5 nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ông Triệu Lập Kiên nói thêm rằng, Trung Quốc luôn minh bạch trong cuộc chiến chống Covid-19 và đã hợp tác chặt chẽ với WHO. Ông kêu gọi Mỹ "ngừng tấn công Trung Quốc mà thay vào đó tập trung bảo vệ chính công dân của mình và đóng góp nhiều hơn cho hợp tác toàn cầu chống virus". Phát ngôn viên cho biết không có "chợ buôn bán động vật hoang dã" ở Trung Quốc. "Trung Quốc có một số chợ gia cầm sống, chợ nông sản hoặc chợ hải sản không bị luật pháp quốc tế cấm", ông nói. Ngày 12-5, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất đạo luật Trách nhiệm Giải trình Covid-19, cho phép Tổng thống Trump trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh "không chịu trách nhiệm đầy đủ" về đại dịch Covid-19. Đạo luật này sẽ cho Trump 60 ngày để trình quốc hội đánh giá Trung Quốc đã cung cấp thông tin đầy đủ hay chưa về đại dịch Covid-19 cho một cuộc điều tra có thể do Mỹ và các đồng minh dẫn dắt, hoặc một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc như WHO. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng phải xác nhận Trung Quốc đã đóng cửa các chợ động vật hoang dã tươi sống có rủi ro lây nhiễm cao hay chưa. Nhiều chuyên gia cho rằng Covid-19 khởi phát từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi được cho là cũng buôn bán động vật hoang dã. Nếu không thể xác nhận những thông tin trên, Tổng thống Trump sẽ có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt với Trung Quốc, như đóng băng tài sản, cấm đi lại, hủy bỏ thị thực hay hạn chế khả năng tiếp cận của doanh nghiệp Trung Quốc đối với thị trường vốn và tài chính ngân hàng Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump ngày càng gia tăng chỉ trích với cách Trung Quốc xử lý ở giai đoạn đầu của dịch bệnh, cáo buộc Bắc Kinh thiếu minh bạch. WHO tuyên bố Covid-19 là "tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu" vào ngày 30-1 và Mỹ bắt đầu cấm người từ Trung Quốc nhập cảnh vài ngày sau đó. Theo mốc thời gian WHO công bố, Trung Quốc lần đầu báo cáo một căn bệnh lạ như viêm phổi vào ngày 31-12-2019 và cung cấp thông tin diễn biến về dịch bệnh bí ẩn trong tháng một. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3-5 tuyên bố "có bằng chứng" cho thấy nCoV bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trong khi đó, Viện virus học Vũ Hán bác giả thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của mình. Phần lớn các chuyên gia đánh giá virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ động vật hoang dã, dơi và tê tê bị nghi là vật chủ. Trung Quốc cũng nhiều lần bác bỏ cáo buộc "giấu dịch", khẳng định đã cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về dịch bệnh cho WHO và các nước khác. Bắc Kinh cũng khẳng định giả thuyết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "phi thực tế và vô căn cứ". Covid-19 xuất hiện tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,3 triệu người nhiễm bệnh, hơn 294.000 người tử vong và hơn 1,6 triệu người bình phục. Mỹ tiếp tục là tâm dịch với hơn 1,4 triệu người bị nhiễm và hơn 83,5 ngàn người tử vong.

