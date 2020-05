Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở phía Đông Ladakh, Bắc Kinh hôm 13/5 đã nói rõ rằng, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn tiến hành tuần tra bình thường ở phía biên giới của họ. "Chúng tôi kêu gọi Ấn Độ gặp gỡ Trung Quốc, tránh các hành động có thể làm phức tạp tình hình biên giới và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ song phương cũng như duy trì hòa bình và ổn định khu vực". "Hai bên đã tiến hành liên lạc ngoại giao về vấn đề biên giới để tháo gỡ khúc mắc", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh. Trung Quốc trước đó đã có động thái liên hệ tình trạng căng thẳng liên tục diễn ra dọc biên giới với kế hoạch của chính phủ Ấn Độ nhằm lôi kéo doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi Trung Quốc. Căng thẳng giữa hai nước bắt đầu ở phía Đông Ladakh kể từ tuần cuối tháng Tư, điều này đã được báo cáo trên phương tiện truyền thông địa phương rằng cả hai bên đã di chuyển quân đội đến khu vực biên giới. Trong khi đó, người đứng đầu quân đội Ấn Độ cho rằng những cuộc đối mặt nói trên không có mối liên hệ đối với bất kỳ tình huống trong nước hay quốc tế nào. Hôm 12/5, một máy bay trực thăng của không quân Trung Quốc đã được phát hiện tại khu vực Ladakh lần thứ ba kể từ ngày 5/5, gây ra nhiều mối quan ngại. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ấn Độ tuyên bố rằng họ đã mất 2 máy bay trực thăng kể từ ngày 7/5 tại khu vực Sikkim, điều này cho thấy sự di chuyển gia tăng của phía Ấn Độ. Cuộc căng thẳng hiện tại là một trong những sự kiện kéo dài nhất sau vụ việc tại Doklam, khi hai nước tham gia vào một cuộc triển khai quân kéo dài 73 ngày tại ngã ba ngăn cách Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc vào năm 2017. Sự kiện căng thẳng tại Doklam bắt đầu sau khi quân đội Ấn Độ phản đối việc xây dựng đường bộ của quân đội Trung Quốc, hiện tại hai bên đang quản lý 4.000 km đường biên chung được phân chia khá lỏng lẻo. Trong diễn biến khác, trang Avia-pro của Nga cho biết, tiêm kích đa năng Su-30MKI của không quân Ấn Độ đã được phát hiện sáng ngày 13/5 tại khu vực gần biên giới Trung Quốc, chỉ cách đường phân định có 5 km. Theo các nguồn thông tin từ phía Trung Quốc, khu vực này nằm dưới sự giám sát của radar phòng không S-400 được nước này mua từ Nga khoảng một năm trước. Do đó khi máy bay chiến đấu của Ấn Độ xuất hiện, các hệ thống S-400 ngay lập tức được cảnh báo tác chiến đầy đủ, sẵn sàng phóng đạn nếu Su-30MKI Ấn Độ tiến vào không phận. Ở chiều ngược lại, theo truyền thông Ấn Độ, do sự xuất hiện của quân đội Trung Quốc trong khu vực, nhằm đảm bảo an ninh của đất nước, các máy bay chiến đấu Su-30MKI đã được gửi đến sát biên giới nhằm đề phòng xảy ra tình huống xấu nhất. Tuy nhiên các tiêm kích này chỉ có mặt để tuần tra, không có hành động khiêu khích, trái ngược với tuyên bố của Trung Quốc là chiến đấu cơ Ấn Độ đã phớt lờ mọi cảnh báo dẫn tới tình huống nguy hiểm.

Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở phía Đông Ladakh, Bắc Kinh hôm 13/5 đã nói rõ rằng, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn tiến hành tuần tra bình thường ở phía biên giới của họ. "Chúng tôi kêu gọi Ấn Độ gặp gỡ Trung Quốc, tránh các hành động có thể làm phức tạp tình hình biên giới và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ song phương cũng như duy trì hòa bình và ổn định khu vực". "Hai bên đã tiến hành liên lạc ngoại giao về vấn đề biên giới để tháo gỡ khúc mắc", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh. Trung Quốc trước đó đã có động thái liên hệ tình trạng căng thẳng liên tục diễn ra dọc biên giới với kế hoạch của chính phủ Ấn Độ nhằm lôi kéo doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi Trung Quốc. Căng thẳng giữa hai nước bắt đầu ở phía Đông Ladakh kể từ tuần cuối tháng Tư, điều này đã được báo cáo trên phương tiện truyền thông địa phương rằng cả hai bên đã di chuyển quân đội đến khu vực biên giới. Trong khi đó, người đứng đầu quân đội Ấn Độ cho rằng những cuộc đối mặt nói trên không có mối liên hệ đối với bất kỳ tình huống trong nước hay quốc tế nào. Hôm 12/5, một máy bay trực thăng của không quân Trung Quốc đã được phát hiện tại khu vực Ladakh lần thứ ba kể từ ngày 5/5, gây ra nhiều mối quan ngại. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ấn Độ tuyên bố rằng họ đã mất 2 máy bay trực thăng kể từ ngày 7/5 tại khu vực Sikkim, điều này cho thấy sự di chuyển gia tăng của phía Ấn Độ. Cuộc căng thẳng hiện tại là một trong những sự kiện kéo dài nhất sau vụ việc tại Doklam, khi hai nước tham gia vào một cuộc triển khai quân kéo dài 73 ngày tại ngã ba ngăn cách Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc vào năm 2017. Sự kiện căng thẳng tại Doklam bắt đầu sau khi quân đội Ấn Độ phản đối việc xây dựng đường bộ của quân đội Trung Quốc, hiện tại hai bên đang quản lý 4.000 km đường biên chung được phân chia khá lỏng lẻo. Trong diễn biến khác, trang Avia-pro của Nga cho biết, tiêm kích đa năng Su-30MKI của không quân Ấn Độ đã được phát hiện sáng ngày 13/5 tại khu vực gần biên giới Trung Quốc, chỉ cách đường phân định có 5 km. Theo các nguồn thông tin từ phía Trung Quốc, khu vực này nằm dưới sự giám sát của radar phòng không S-400 được nước này mua từ Nga khoảng một năm trước. Do đó khi máy bay chiến đấu của Ấn Độ xuất hiện, các hệ thống S-400 ngay lập tức được cảnh báo tác chiến đầy đủ, sẵn sàng phóng đạn nếu Su-30MKI Ấn Độ tiến vào không phận. Ở chiều ngược lại, theo truyền thông Ấn Độ, do sự xuất hiện của quân đội Trung Quốc trong khu vực, nhằm đảm bảo an ninh của đất nước, các máy bay chiến đấu Su-30MKI đã được gửi đến sát biên giới nhằm đề phòng xảy ra tình huống xấu nhất. Tuy nhiên các tiêm kích này chỉ có mặt để tuần tra, không có hành động khiêu khích, trái ngược với tuyên bố của Trung Quốc là chiến đấu cơ Ấn Độ đã phớt lờ mọi cảnh báo dẫn tới tình huống nguy hiểm.